Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşının seyri sertleşiyor. Ukrayna basınında yer alan haberde, Herson bölgesindeki Davydiv Brid, Starosillya, Novopetrivka, Dudçani yerleşim birimlerinin kontrolünün yeniden Ukrayna'ya geçtiği belirtildi.

Harkiv bölgesinde de Bohuslavka köyünün Rus güçlerinden geri alındığı ifade edildi. Öte yandan sosyal medyada Ukrayna güçlerinin söz konu yerleşim birimlerine girişini gösteren görüntüler yayımlandı.

Ukrayna ordusu, Harkiv, Herson ve Donetsk bölgelerinde Rus güçlerine karşı saldırı başlatmıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dün yaptığı açıklamada, eylülden bu yana sadece Harkiv'de 450'den fazla yerleşim biriminin Rus güçlerinden geri alındığını belirtmişti.

ABD'den Ukrayna'ya silah desteğinde detaylar belli oldu Rusya’nın Ukrayna’nın doğusundaki 4 bölgeyi ilhak karar vermesi ile savaşın seyri değişti. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Başkan Joe Biden'ın açıkladığı ABD ordusunun envanterinden alınarak Ukrayna'ya sağlanacak olan 625 milyon dolarlık yeni yardım paketinde, farklı kalibrelerde obüs toplarının yanı sıra mayınlara karşı dayanıklı personel taşıyıcılarının olduğunu bildirdi.

Elon Musk'ın anketi sosyal medyayı karıştırdı! Milyarderin 'Ukrayna barış planı' Zelenskiy'i çileden çıkardı Milyarder iş insanı Elon Musk’ın Twitter’da başlattığı bir anket tartışmalara neden oldu. Elektrikli araç üreticisi Tesla’nın CEO'su Elon Musk, takipçilerine Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş hakkında bir soru sordu. Binlerce kişi Musk’a tepki gösterdi.

Ukrayna'da NATO üyeliğini destekleyenlerin oranında rekor artış: Halkın yüzde 83'ü olumlu Ukrayna'da NATO üyeliğini destekleyenlerin oranında rekor artış yaşandı. Son verilere göre ; vatandaşların yüzde 83'ü NATO'ya üye olmak istiyor.