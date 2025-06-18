ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem hastaneye kaldırıldı

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem henüz bilinmeyen bir nedenle hastaneye kaldırıldı. Noem'in bilincinin açık olduğu öğrenildi.

ABD İÇ GÜVENLİK BAKANI HASTANEYE KALDIRILDI

Amerikan CNN televizyonunun ilk olarak paylaştığı haberde, Noem'in, yerel saatle öğleden sonra Gizli Servis korumasındaki bir ambulansla hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Haberde, Noem'in bilincinin açık olduğu, yanındaki özel kalemiyle konuştuğu ve hastaneye kaldırılmasının nedeninin henüz bilinmediği ifade edildi.

Konuyla ilgili henüz İç Güvenlik Bakanlığı'ndan bir açıklama yapılmadı.