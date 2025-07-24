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ABD'de kan donduran olay! Bir yaşındaki yeğenini çöplerle birlikte attı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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ABD&#039;de kan donduran olay! Bir yaşındaki yeğenini çöplerle birlikte attı
Çocuk İstismarı, Şiddet, Otizm, New York, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD’nin New York eyaletinde yaşayan Aaron Henderson, bir yaşındaki yeğenini apartmanın çöp oluğundan aşağı fırlattı. Adam kısa süre içinde yaptıklarını itiraf ederken, çocuk ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. 

Dehşete düşüren olay ABD’nin New York eyaletine yakın bir bölgede yaşandı. 39 yaşındaki Henderson, bir yaşındaki yeğenini binanın şut sisteminden aşağı fırlattı. Şut sistemi, bina içerisindeki katlarda bulunan kapaklardan atılan çöplerin, bodrum katta yer alan toplama noktasına ulaştırılmasını sağlıyor.

ABD'de kan donduran olay! Bir yaşındaki yeğenini çöplerle birlikte attı - 1. Resim

KIZINI BULAMAYINCA İTİRAF ETTİ

Olay, babasının evin içindeki kızını uzun süre bulamaması sonucu ortaya çıktı. Henderson, bebeği çöplerle birlikte attığını itiraf etti. 

New York Post’un haberine göre, binanın bodrumuna koşan baba bebeği ağlarken buldu. Kapıyı kırarak çocuğu kapalı borunun içinden çıkaran baba, soluğu hastanede aldı.  

OTİZMLİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yetkililer, çocuğun vücudunun çeşitli yerlerinde yaralanmalar olduğunu bildirirken, 39 yaşındaki amcanın otizmli olduğu ortaya çıktı. 
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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