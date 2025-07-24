ABD'de kan donduran olay! Bir yaşındaki yeğenini çöplerle birlikte attı
ABD’nin New York eyaletinde yaşayan Aaron Henderson, bir yaşındaki yeğenini apartmanın çöp oluğundan aşağı fırlattı. Adam kısa süre içinde yaptıklarını itiraf ederken, çocuk ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Dehşete düşüren olay ABD’nin New York eyaletine yakın bir bölgede yaşandı. 39 yaşındaki Henderson, bir yaşındaki yeğenini binanın şut sisteminden aşağı fırlattı. Şut sistemi, bina içerisindeki katlarda bulunan kapaklardan atılan çöplerin, bodrum katta yer alan toplama noktasına ulaştırılmasını sağlıyor.
KIZINI BULAMAYINCA İTİRAF ETTİ
Olay, babasının evin içindeki kızını uzun süre bulamaması sonucu ortaya çıktı. Henderson, bebeği çöplerle birlikte attığını itiraf etti.
New York Post’un haberine göre, binanın bodrumuna koşan baba bebeği ağlarken buldu. Kapıyı kırarak çocuğu kapalı borunun içinden çıkaran baba, soluğu hastanede aldı.
OTİZMLİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Yetkililer, çocuğun vücudunun çeşitli yerlerinde yaralanmalar olduğunu bildirirken, 39 yaşındaki amcanın otizmli olduğu ortaya çıktı.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.