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    • ABD'de Meclis üyesi öğrencilere silahını gösterdi

    ABD'de bir Meclis üyesinin silahını gösterdiği görüntüler gündem oldu. Bireysel silahlanma konusunu görüşmek için eyalet meclisine giden öğrenciler, Meclis üyesi Jim Lucas'la ile tartışma yaşadı. Lucas'ın öğrencilere belindeki silahı gösterdiği görüntüler sosyal medyada viral oldu.

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    ABD, Meclis, Silah, Bireysel Silahlanma, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    ABD'de Indiana Eyaleti Temsilciler Meclisi üyesi Jim Lucas'ın öğrencilere silahını göstermesi, tartışmalara neden oldu.

    ÖĞRENCİLERE SİLAHINI GÖSTERDİ

    17 yaşındaki öğrenci Alana Trissel, The Associated Press'e, olaya ilişkin açıklamada bulundu.

    Trissel, aynı okuldan 4 arkadaşıyla bir öğrenci platformuyla birlikte bireysel silahlanma konusunu görüşmek üzere eyalet kongresine gittiklerini belirtti.

    ABD'de Meclis üyesi öğrencilere silahını gösterdi

    Bu kapsamda eyaletin Temsilciler Meclisi üyesi Lucas ile bu konuyu konuştuklarını bildiren Trissel, Lucas'ın öğrencilere insanların kendilerini korumaları gerektiğini söylediğini aktardı.

    Lucas ile öğrenciler arasında geçen diyalog kayda alınarak, sosyal medya platformlarında da paylaşıldı.

    'SİLAHTAN KORKANLARA ACIYORUM'

    Videoda Lucas, ülke genelinde okullara yönelik saldırıları hatırlatıyor ve bu örneklerde meydana gelen güvenlik zafiyetine işaret ediyor.

    İnsanların kendilerini savunamadıkları sürece "gerçekten özgür" olmadıklarını dile getiren Lucas'a öğrencilerden biri silah taşıyıp taşımadığını soruyor.

    Lucas ise şu an da taşıdığını belirterek belindeki tabancayı öğrencilere gösteriyor.

    ABD'de Meclis üyesi öğrencilere silahını gösterdi

    Bunun üzerine öğrencilerden birisi, "birinin silah taşıması beni güvende hissettirmiyor" diyerek Temsilciler Meclisi üyesine tepki gösteriyor.

    Lucas ise olayın tartışmalara neden olmasının ardından yaptığı açıklamada, "Kendilerini savunmak için en iyi araç olan silahtan korkmaları yönünde telkin edilenler için korkuyor ve onlara acıyorum." ifadesini kullandı.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    ABDMeclisSilahBireysel Silahlanma
    Haberler > Dünya > ABD'de Meclis üyesi öğrencilere silahını gösterdi
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