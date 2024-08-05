ABD'den İsrail'e 'yarım tonluk' destek! Yeni katliamlarını MK-83 bombalarıyla yapacaklar

"Israel Hayom" gazetesinin haberine göre, temmuz ayı sonlarında ABD'ye ziyaret gerçekleştiren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden'dan kuzey sınırında Lübnan Hizbullahı ile gerilimin tırmanması halinde daha ağır bombalar gönderilmesi talebinde bulundu.

Haberde Biden'ın savaş uçaklarında kullanılan yarım ton ağırlığındaki MK-83 bombaların gönderimine karar verdiği iddia edilirken, Washington'un bir ton ağırlığındaki MK-84'ün transferini kabul edip etmediği ise henüz bilinmiyor.

Onaylandığı belirtilen yarım tonluk bombaların, gemiye yüklendikten sonra Biden yönetimi tarafından gönderimi durdurulan yaklaşık 1700 adet 250 kilogram ağırlığındaki MK-82 bombalarıyla birlikte İsrail'e ulaştırılması bekleniyor.

MK-82 bombalarının, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a saldırılarından duyduğu memnuniyetsizlik nedeniyle doğrudan Biden'ın emriyle durdurulduğu kaydedilmişti.

ABD'nin 7 Ekim saldırılarından sonra bir süre İsrail'e silah göndermeyi kısıtladığı ancak son dönemde tekrar göndermeye başladığı bilinirken, ağır silahların gönderimi kamuoyunda tartışmlara neden oluyor.