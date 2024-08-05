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ABD'den İsrail'e 'yarım tonluk' destek! Yeni katliamlarını MK-83 bombalarıyla yapacaklar

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
ABD&#039;den İsrail&#039;e &#039;yarım tonluk&#039; destek! Yeni katliamlarını MK-83 bombalarıyla yapacaklar

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Siyonist İsrail ordusu Gazze'de katliamlarına devam ederken ABD'den dikkat çeken bir destek geldi. ABD yönetiminin hava saldırılarında kullanılması için yarım ton ağırlığındaki MK-83 bombaları İsrail'e göndermeyi onayladığı iddia edildi.

 

"Israel Hayom" gazetesinin haberine göre, temmuz ayı sonlarında ABD'ye ziyaret gerçekleştiren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden'dan kuzey sınırında Lübnan Hizbullahı ile gerilimin tırmanması halinde daha ağır bombalar gönderilmesi talebinde bulundu.

Haberde Biden'ın savaş uçaklarında kullanılan yarım ton ağırlığındaki MK-83 bombaların gönderimine karar verdiği iddia edilirken, Washington'un bir ton ağırlığındaki MK-84'ün transferini kabul edip etmediği ise henüz bilinmiyor.

Onaylandığı belirtilen yarım tonluk bombaların, gemiye yüklendikten sonra Biden yönetimi tarafından gönderimi durdurulan yaklaşık 1700 adet 250 kilogram ağırlığındaki MK-82 bombalarıyla birlikte İsrail'e ulaştırılması bekleniyor.

ABD'den İsrail'e 'yarım tonluk' destek! Yeni katliamlarını MK-83 bombalarıyla yapacaklar - 1. Resim

MK-82 bombalarının, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a saldırılarından duyduğu memnuniyetsizlik nedeniyle doğrudan Biden'ın emriyle durdurulduğu kaydedilmişti.

ABD'nin 7 Ekim saldırılarından sonra bir süre İsrail'e silah göndermeyi kısıtladığı ancak son dönemde tekrar göndermeye başladığı bilinirken, ağır silahların gönderimi kamuoyunda tartışmlara neden oluyor.

MK-83 BOMBALARININ ÖZELLİKLERİ

Havadan-Karaya Serbest Düşümlü ve Parça Tesirli özelliğiyle bilinen ve Mark 83 olarak bilinen 'MK-83' bombaları ABD tarafından üretiliyor. MK-83, büyük binaları, fabrikaları, güç merkezleri, köprüleri, yer altı sığınakları ve uçak hangarları hedef alabilir. Yaklaşık 454 kilogram ağırlığındaki MK-83, 3 metre uzunluğunda ve 202 kg Tritonal patlayıcı içermektedir. 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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