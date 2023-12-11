AB'de pestisit alarmı: İsrail'den gönderilen kekiklerde yüksek düzeyde zehir bulundu

11 Aralık 2023 09:44 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 09:51

Editör: Abdullah Keleş / Kaynak: Anadolu Ajansı

Avrupa Birliği'nin (AB) gıda güvenlik sistemi, İsrail'den Belçika'ya gönderilen kekiklerde normalin 500 katından yüksek oranda çeşitli pestisit kalıntıları tespit edildiğini açıkladı.

AB'nin Gıda ve Yem Hızlı Uyarı Sistemi (RASFF) verilerine göre, Belçika'nın İsrail'den ithal ettiği ve diğer AB ülkelerine gönderilmesi planlanan kekiklerde 7 farklı türde, yüksek seviyede tarım ilacı atıkları belirlendi.

İsrail kekiğinde AB'ye ithal edilmesine izin verilen sınırdan 550 kat fazla chlorfenapyr, 500 kat fazla chlorothalonil, 330 kat fazla bromopropilat, 230 kat fazla dinotefuran, 34 kat fazla imidakloprid, 22 kat fazla bifenthrin ve 21 kat fazla cyflumetofen tespit edildi.

Özellikle chlorfenapyr ve dinotefuran, yasak madde sınıflamasında yer alıyor.

Risk nedeniyle AB yetkili kurumlarına uyarıda bulunulurken, Belçika, İsrail'den ithal edilecek ürünlere yönelik denetimlerini artırdı.

AB, ithal ettiği gıda ürünlerinin güvenli olmasını sağlamak için RASFF'ı kurmuştu. Bu sistem AB'ye ithal edilen gıdalarda belirlenen risklere karşı alınan önlemler hakkında bilgi paylaşımını amaçlıyor.