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ABD’yi hortum vurdu! Prefabrik ev havaya uçtu: O anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

ABD'nin Florida eyaletinde etkili olan hortum, prefabrik evi havaya uçurdu. Olay sırasında evde bulunan 76 yaşındaki kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

ABD'nin Florida eyaletini hortum vurdu. Largo kentindeki Ranchero köyü civarında çıkan bir hortum ortalığı savaş alanına çevirdi.

PREFABRİK EV HAVAYA UÇTU

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, hortum sırasında prefabrik bir evin hava uçtuğu, saniyelerce havada kaldığı görüldü.

76 YAŞINDAKİ KADIN EVİN İÇİNDE SAVRULDU

Korkunç anlarda evde bulunan 76 yaşındaki kadının yuvarlandığı ve evin içinde savrulduğu ancak sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Largo İtfaiye Kurtarma Servisi, hortum sırasında onlarca evde ciddi şekilde hasar meydana geldiğini aktardı.

ABD’yi hortum vurdu! Prefabrik ev havaya uçtu: O anlar kamerada - 1. Resim

FLORİDA KIYILARINDA İKİ HORTUM

Tampa Körfezi yakınlarındaki Manatee County açıklarında ise iki su hortumu görüldü. Ulusal Hava Durumu Servisi eyalette su hortumunun alışılmadık bir durum olmadığını, ancak aynı anda iki hortumun "oldukça nadir" görüldüğünü aktardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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