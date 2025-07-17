Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Anneanne-dede dehşeti! 2 yaşındaki çocuk kabusu yaşadı: Gerçek mahkemede ortaya çıktı

Anneanne-dede dehşeti! 2 yaşındaki çocuk kabusu yaşadı: Gerçek mahkemede ortaya çıktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Anneanne-dede dehşeti! 2 yaşındaki çocuk kabusu yaşadı: Gerçek mahkemede ortaya çıktı
Cinayet, İngiltere, Anne Baba, Aile, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İngiltere’de anneanne ve dedesinin evinde kalan 2 yaşındaki Ethan Ives-Griffiths korkunç bir kafa travması geçirmesi sonucu hayatını kaybetti. Çocuğun anne, anneanne ve dedesi cinayetle suçlanarak mahkemeye sevk edildi. Olaya ilişkin inceleme sürüyor. 

Dehşete düşüren olay, 2021 yılında İngiltere’de yaşandı. 2 yaşındaki  Ethan Ives-Griffiths, anneanne ve dedesinin Flintshire'daki evinde ölümcül bir kafa travması geçirerek iki gün içinde hayat mücadelesini kaybetti. 

Anneanne-dede dehşeti! 2 yaşındaki çocuk kabusu yaşadı - 1. Resim

VÜCUDUNDA DARP İZLERİNE RASTLANDI

Çocuğun otopsi raporunda, aşırı zayıflamış halde olduğu ve vücudunun oldukça susuz kaldığı açıklandı. Öte yandan vücudunun çeşitli yerlerinde 40’tan fazla darp izine rastlandığı da kaydedildi. 

MÜEBBET HAPSE ÇARPTIRILDILAR

Yargıç Bay Griffiths, dede Michael ve anneanne Kerry Ives'a yaptığı açıklamada, cinayet için tek cezanın "müebbet hapis" olduğunu söyledi. Çocuğun 28 yaşındaki annesinin de hapis cezasına çarptırılacağı bildirildi. 

''OĞLUM HUZUR İÇİNDE UYUYABİLİR''

Ethan'ın babası Will Griffiths ise, oğlu  ile geçirdiği zamanın çok değerli olduğunu söyleyerek, Ethan'ın "gülümseyen, dışa dönük ve sevgi dolu bir çocuk olarak hatırlanacağını" da sözlerine ekledi. Griffiths "Oğlum artık adaletin yerini bulduğunu bilerek huzur içinde uyuyabilir" şeklinde konuştu. Kurul sözcüsü, incelemenin en erken 2026 yılı başında tamamlanmasının mümkün olabileceğini söyledi. İnceleme sürüyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası rezervleri bu hafta da arttı!Tescil başvuruları yapıldı... İki meşhur lezzet AB yolunda!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Süveyda’dan YPG’ye geçiş talebi! Dürzi grubu İsrail ve Ürdün’e seslendi - DünyaSüveyda’dan YPG’ye geçiş talebi!İsrail kabinesinde yeni çatlak! Bakan Yoav Ben-Tzur istifa etti! - Dünyaİsrail kabinesinde yeni çatlak! Bakan istifa ettiKomşuda ulusal yas ilan edildi! Yangın faciasında bilanço artıyor - DünyaKomşuda ulusal yas ilan edildi!İsrail destekli Dürzi milislerden Suriye'de kanlı baskın: 100 sivil öldü - Dünyaİsrail destekli Dürzi milisler Suriye'de 100 sivili katlettiBelediye tuvaletlerinde sır ölüm! Cesedi 6 gün sonra bulundu - DünyaBelediye tuvaletlerinde sır ölüm! Cesedi 6 gün sonra bulunduTel Aviv basınından çarpıcı iddia: Netanyahu, Türkiye için yeni hamleye hazırlanıyor! - DünyaNetanyahu, Türkiye için yeni hamleye hazırlanıyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...