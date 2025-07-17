Anneanne-dede dehşeti! 2 yaşındaki çocuk kabusu yaşadı: Gerçek mahkemede ortaya çıktı

İngiltere’de anneanne ve dedesinin evinde kalan 2 yaşındaki Ethan Ives-Griffiths korkunç bir kafa travması geçirmesi sonucu hayatını kaybetti. Çocuğun anne, anneanne ve dedesi cinayetle suçlanarak mahkemeye sevk edildi. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

Dehşete düşüren olay, 2021 yılında İngiltere’de yaşandı. 2 yaşındaki Ethan Ives-Griffiths, anneanne ve dedesinin Flintshire'daki evinde ölümcül bir kafa travması geçirerek iki gün içinde hayat mücadelesini kaybetti.

VÜCUDUNDA DARP İZLERİNE RASTLANDI

Çocuğun otopsi raporunda, aşırı zayıflamış halde olduğu ve vücudunun oldukça susuz kaldığı açıklandı. Öte yandan vücudunun çeşitli yerlerinde 40’tan fazla darp izine rastlandığı da kaydedildi.

MÜEBBET HAPSE ÇARPTIRILDILAR

Yargıç Bay Griffiths, dede Michael ve anneanne Kerry Ives'a yaptığı açıklamada, cinayet için tek cezanın "müebbet hapis" olduğunu söyledi. Çocuğun 28 yaşındaki annesinin de hapis cezasına çarptırılacağı bildirildi.

''OĞLUM HUZUR İÇİNDE UYUYABİLİR''

Ethan'ın babası Will Griffiths ise, oğlu ile geçirdiği zamanın çok değerli olduğunu söyleyerek, Ethan'ın "gülümseyen, dışa dönük ve sevgi dolu bir çocuk olarak hatırlanacağını" da sözlerine ekledi. Griffiths "Oğlum artık adaletin yerini bulduğunu bilerek huzur içinde uyuyabilir" şeklinde konuştu. Kurul sözcüsü, incelemenin en erken 2026 yılı başında tamamlanmasının mümkün olabileceğini söyledi. İnceleme sürüyor.