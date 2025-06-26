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Ateşkesin ardından Fransa'dan dikkat çeken açıklama! İran İHA'larını etkisiz hale getirdik

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ateşkesin ardından Fransa&#039;dan dikkat çeken açıklama! İran İHA&#039;larını etkisiz hale getirdik
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Fransa Ulusal Meclisi'nde yaptığı konuşmada, "Fransa ordusunun İran'dan İsrail'e gönderilen 10'dan az dronu engellediğini doğrulayabilirim" ifadelerini kullandı.

Fransa, İsrail'in 13 Haziran'da İran'ın nükleer tesislerine düzenlediği saldırılarla başlayan çatışmalarda İran'ın misilleme saldırılarını karşıladığını kabul etti.

''İRAN’A AİT İHA’LARI DÜŞÜRDÜK''

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Orta Doğu'daki durumun görüşüldüğü Ulusal Meclis oturumunda, "Fransa ordusunun karadan havaya füze sistemleri ve Rafale savaş uçaklarımız ile İran'dan İsrail'e yönelik gerçekleştirilen saldırılarda İran'a ait 10'dan az dron karşıladığımızı doğrulayabilirim" açıklamasını yaptı.

''İRAN’A GERÇEKLEŞTİRİLEN SALDIRILARA KATILMADIK''

İran'ın saldırılarında yaklaşık 400 balistik füze ve bin dron fırlattığını belirten Lecornu, "Ordularımız İran'a gerçekleştirilen saldırılara katılmadı. Ancak, bölgedeki üslerimizi meşru nefsi müdafaa çerçevesinde savunduk. İran'dan gönderilen dronların güzergahı bizim üslerimizin üzerinden geçiyordu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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