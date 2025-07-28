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Bangkok'ta pazarda silahlı dehşet! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Bangkok, Tayland, Silahlı Saldırı, Yaralılar, Şüpheli, Güvenlik, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir pazarda meydana gelen toplu silahlı saldırıda en az 6 kişi öldüğü 2 kişinin de yaralandığı bildirildi. Bangkok Devlet medyası, bugün yaptığı açıklamada 61 yaşındaki şüpheli saldırganın intihar ettiğini duyurdu.

Korkunç olay, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta yaşandı. 'Nai' isimli saldırgan Or Tor Kor Pazarı'nda havaya ateş açtı. 

HAVAYA ATEŞ AÇTI, SONRA KENDİNİ VURDU

Bangkok Devlet televizyonu Thai PBS'nin haberine göre, Chatuchak bölgesinde bir saldırgan en az altı kişiyi öldürdükten sonra silahı kendine doğrulttu.

Mağdurlar arasında 3 güvenlik görevlisi ve bir pazarcı da bulunuyor. Yetkililer şüphelinin amacını tespit etmek için soruşturma başlattı.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

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