Barbados, Filistin devletini tanıdı

Barbados yönetimi, Filistin'i devlet olarak tanıma kararı aldı. Kararı duyuran Barbados Dışişleri Bakanı Kerrie Symmonds, "Filistin'i bir devlet olarak tanımadan nasıl iki devletli bir çözüm istediğimizi söyleyebiliriz?" dedi.

İsrail'in 7 Ekim saldırısından bu yana Gazze'de sürdürdüğü katliam, dünyada da ülkelerin Filistin devletinin tanınması çağrılarını canlandırdı.

DEVLET OLARAK TANIDILAR

Gelişmeler dikkatle takip edilirken Barbados Dışişleri Bakanı Kerrie Symmonds, yaptığı açıklamada, Filistin'i devlet olarak tanıma kararı aldıklarını söyledi.

"HATAYI DÜZELTMENİN VAKTİ GELDİ"

Symmonds, "Filistin'i bir devlet olarak tanımadan nasıl iki devletli bir çözüm istediğimizi söyleyebiliriz?" ifadesini kullandı. Filistin'i devlet olarak tanıma kararının Barbados'un İsrail ile ilişkilerini etkilemeyeceğini belirten Symmonds, ülkesinin Birleşmiş Milletler'de (BM) her zaman Filistin'de iki devletli çözümü savunduğunu kaydetti.

Symmonds, ülkesinin şu ana kadar Filistin'in devlet olarak tanımamasını eleştirerek, bu "hatayı" düzeltmenin vaktinin geldiğini vurguladı.

140'A YAKIN ÜLKE FİLİSTİN'İ TANIYOR

Bugün 140'a yakın ülke Filistin'i tanısa da toprakları hala İsrail işgali ve ablukası altında bulunuyor. Bunun yanı sıra İngiltere, Fransa ve ABD gibi önemli Batı ülkeleri de Filistin devletini tanımıyor. Türkiye ise Filistin'i ilk tanıyan ve bağımsızlık mücadelesi veren Filistin halkına en büyük siyasi desteği sunan ülkeler arasında yer alıyor.