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Bir casus kamera skandalı daha! Kiracı, öyle bir yerde buldu ki…

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bir casus kamera skandalı daha! Kiracı, öyle bir yerde buldu ki…
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İngiltere’nin New Castle şehrindeki bir evde, bir yıldan daha uzun süredir oturan kiracılar banyodaki duman dedektörünün içine saklanmış bir casus kamera buldu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Bir casus kamera skandalı daha… İngiltere’nin New Castle şehrindeki bir eve yaklaşık bir yıl önce taşınan kadın kiracılar, banyodaki duman alarmında bir yansıma fark etti.

Bir casus kamera skandalı daha! Kiracı, öyle bir yerde buldu ki… - 1. Resim

''DUMAN ALARMINDA OLMAMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNDÜK''

 Alarmı söken kadın kiracılar, içindeki ev yapımı bir casus kamera ile karşılaştı. Kameranın profesyonel bir şekilde yerleştirildiğini söyleyen bir kadın, olayı şu sözlerle anlattı:

''Kızlardan biri tuvaleti temizliyordu ve yukarı baktığında yansıtıcı bir film gördü. Biraz garip göründüğünü ve duman alarmında olmaması gerektiğini düşündü, bu yüzden gidip bakmamı istedi. Çıkarttığımızda bunun bir kamera olduğunu gördük. Ev yapımı gibi görünüyordu ve gerçekten garipti.''

Tespit edilen casus kameranın içinde küçük bir kamera lensi bulunsa da hafıza kartının takılı olmadığı bildirildi.

Bir casus kamera skandalı daha! Kiracı, öyle bir yerde buldu ki… - 2. Resim

''EN AZ 3 YILDIR ORADA''

Olaya ilişkin soruşturma sürerken Northumbria polisi, soruşturma kapsamında kameraya el koydu. Akabinde ev, gizli kameraları tarayan bir cihazla tarandı. Yetkililerin, cihazın en az üç yıldır orada olabileceğini söylediği belirtildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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