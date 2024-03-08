Gazze'de son durum... Gıda konvoyunu vuran İsrail'den günler sonra ilk açıklama

İsrail, 2006 yılından bu yana abluka altında tuttuğu 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'te başlattığı hava saldırılarının ardından bölgeden acı haberler gelmeye devam ediyor. İşte dakika dakika Gazze'de yaşananlar...

08.03.2024 11:52

GAZZE'DE CAN KAYBI 31 BİNE DAYANDI

İsrail'in Gazze'ye saldırıları 7 Ekim 2023'ten beri devam ediyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden ve yaralananlara ilişkin son verileri paylaştı.

Can kaybı sayısı 30 bin 878'e yükseldi. Yaralanan Filistinli sayısı ise 72 bin 402'ye çıktı.

08.03.2024 11:18

BM: GÜNDE 63 KADIN ÖLDÜRÜLÜYOR

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail’in Gazze’deki saldırılarında 37’si ailelerini geride bırakan anneler olmak üzere günde ortalama 63 kadının öldürüldüğünü açıkladı.

UNRWA, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, Gazze’deki kadınlar bu acımasız savaşın sonuçlarına katlanmaya devam ediyor." ifadelerine yer verdi. İsrail’in saldırılarında en az 9 bin kadının öldürüldüğü ve çok daha fazlasının ise enkaz altında kaldığı vurgulanan paylaşımda, "Gazze'de günde ortalama 63 kadın öldürülüyor, bunların 37'si ailesini geride bırakan anneler." ifadeleri kullanıldı.

08.03.2024 10:35

🔴GIDA YARDIMI BEKLEYEN 104 KİŞİYİ KATLETMİŞLERDİ... İSRAİL'DEN DEHŞETE İLİŞKİN AÇIKLAMA

İsrail, geçen hafta gıda yardımı bekleyen Filistinlileri hedef almış ve 104 Filistinlinin ölümüne neden olmuştu. İsrail ordusu, vahşete ilişkin açıklamasını bugün yaptı. Açıklamada, hayatını kaybeden Filistinliler için 'askerlerin yakınındaki birliklere yaklaşan şüpheliler' olarak nitelenirdi. Gıda konvoyunu vurduğunu reddeden açıklamada, "Komuta incelemesi, IDF birliklerinin insani yardım konvoyuna ateş etmediğini, ancak yakınlardaki güçlere yaklaşan ve onlara tehdit oluşturan bazı şüphelilere ateş açtığını ortaya çıkardı." denildi.

08.03.2024 10:00

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA AYNI AİLEDEN 7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail ordusunun Gazze'nin Refah kenti batısındaki Azbe bölgesinde, Ebu Selime ailesine ait binaya düzenlediği saldırı sonucu aileden 7 kişi öldü.

Saldırıda hayatını kaybeden Filistinliler, Refah'taki Ebu Yusuf en-Neccar Hastanesi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuklarına uğurlandı.

08.03.2024 10:04

İSRAİL ASKERLERİNİN GÜNLERCE KUŞATMA ALTINDA TUTUP HEDEF ALDIĞI NASIR HASTANESİ GÖRÜNTÜLENDİ

İsrail askerlerinin günlerce kuşatma altında tutup doğrudan hedef aldığı Han Yunus'taki Nasır hastanesinin içindeki ve çevresindeki yıkım görüntülendi.

Saldırılar sonrası hastanenin içerisi harabeye dönerken hastanedeki birçok cihaz ve eşya da kullanılamaz hale geldi.

08.03.2024 09.30

🔴GAZZE'DE ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ DURDU

Ramazan’a günler kala Hamas, İsrail Başbakanı’nı anlaşma istemediği için suçladı ve müzakereler sonuç vermedi. 11 Mart Pazar günü başlayacak olan Ramazan Ayı’na günler kala, Gazze ve İsrail arasındaki müzakereler duraksadı. Zorlu geçen müzakere sürecini Hamas bir gün daha uzattı fakat İsrail görüşmelere heyet göndermeyi reddetti.

ABD ise Hamas’ın müzakere sürecini durdurduğunu öne sürdü. İsrail, Ramazan başlamadan önce ateşkes kapsamında rehinelerin serbest bırakılmasını talep etti. Hamas, Gazze'den İsrail güçlerinin çekilmesini, insani yardımın içeri girmesini ve yerinden edilen Filistinlilerin geri dönüşünü istedi. Dünya Gıda Programı salı günü, İsrail makamlarından kuzey Gazze'ye gitmek üzere onay alan 14 kamyonluk konvoyun üç saat boyunca alıkonulduğunu ve ardından İsrail askerleri tarafından Gazze Vadisi'ndeki kıyı şeridinin yarısındaki bir kontrol noktasında geri döndürüldüğünü bildirdi. Geri çevrildikten sonra konvoy yağmalandı. Akdeniz üzerinden insani yardım gönderilmesi de bir alternatif olarak gündemde.

Gazze'deki çatışmalar altyapıyı büyük oranda yıktı, milyonlarca insanı evsiz bıraktı ve çocuklarda yetersiz beslenmeyi artırdı. BM geniş kapsamlı bir ateşkesin önemini vurguluyor. Çatışma, bölgesel riski artırıyor ve son 24 saatte Gazze'de 97 kişi öldü. İsrail'in saldırıları 30.000'den fazla insanı öldürdü ve Gazze'nin yüzde 85'ini yerinden etti.

08.03.2024 06:58

BİDEN'DAN İTİRAF NİTELİĞİNDE AÇIKLAMA: "GAZZE'DE ÇOĞU KADIN VE ÇOCUK 30 BİN SİVİL ÖLDÜRÜLDÜ"

ABD Başkanı Biden, başkanların yıllık olarak Kongre ortak oturumunda yaptığı "Birliğin Durumu" (State of the Union) konuşmasında Gazze'deki son duruma ilişkin değerlendirmeler yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden, Kongre'de yaptığı "Birliğin Durumu" konuşmasında itiraf niteliğinde bir açıklama yaparak, "Gazze'de 30 binden fazla Filistinli öldürüldü, bunların çoğu Hamas üyesi değildi; binlerce masum kadın ve çocuk öldürüldü." dedi.

08.03.2024 03:46

GAZZE ŞERİDİ'NDEKİ 60 BİN HAMİLE KADIN YETERSİZ BESLENMEDEN MUZDARİP

Gazze Şeridi Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'ndeki yaklaşık 60 bin hamile Filistinli kadının, İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle yetersiz beslenme ve dehidrasyondan muzdarip olduğunu açıkladı. Açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki 60 bin hamile kadın yetersiz beslenme, dehidrasyon ve uygun sağlık bakımı eksikliğinden muzdarip. Bunlardan yaklaşık 5 bini her ay bombardıman ve yerinden edilme nedeniyle zorlu, güvensiz ve sağlıksız koşullarda doğum yapıyor." ifadelerine yer verildi.

08.03.2024 01:22

BM: GAZZE'DEKİ DURUMUN GECELERİ UYKUMUZU KAÇIRIYOR OLMASI LAZIM

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Gazze'deki saldırılar 6. ayına girerken durumun ciddiyetine dikkati çekerek, "Gazze'deki durumun geceleri uykumuzu kaçırıyor olması lazım." açıklamasında bulundu. X sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Griffiths, 'Çocuklar açlıktan ölüyor' dedi.

07.03.2024 23:03

ALMANYA, İSRAİL'DEN GAZZE'YE YARDIM ULAŞMASI İÇİN DAHA FAZA SINIR KAPISININ AÇILMASINI İSTEDİ

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Almanya-İngiltere Stratejik Diyalog Toplantısı'nın ardından İngiliz mevkidaşı David Cameron ile ortak basın toplantısı düzenledi. Gazze'de yaşanan acıların her geçen gün daha da korkunç bir hal aldığını ve bunun artık kelimelerle ifade edilemediğini belirten Baerbock, "Bir deri bir kemik kalmış yüzleri görüyoruz. Hayatlarını tehlikeye atarak son bir çuval un için kavga etmek zorunda kalan anne ve babaların çaresizliğini görüyoruz. Sadece görmekle kalmıyoruz, hayatta kalmak için bu una acil ihtiyaç duyanların bizim çocuklarımız olduğunu gözümüzün önüne getiriyoruz." dedi.