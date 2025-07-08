Dehşete düşüren olay! 8 buçuk metrelik piton, 61 yaşındaki adamı yuttu

Endonezya’da yaşayan bir çiftçi, hayvanlarını beslediği sırada 8,5 metrelik pitonun saldırısına uğradı. Yılan tarafından ezilerek öldürülen talihsiz adam, tek hamlede yutuldu.

Kan donduran olay, Endonezya'nın Güneydoğu Sulawesi bölgesindeki bir meyve bahçesinde meydana geldi. La Noti isimli bir çiftçi, tavuklarını beslediği esnada yaklaşık 8,5 metrelik dev bir pitonun saldırısına uğradı.

TEK HAMLEDE YUTTU

Uzun otların arasından fırlayan piton adamın bacağına yapışarak onu sardı ve dakikalar içinde sıkıştırarak öldürdü. Dev piton, 61 yaşındaki adamın cesedini tek hamlede yuttu.

KAYIP İHBARINDA BULUNDULAR

Olay, Noti’nin ailesinin kayıp ihbarında bulunmasıyla ortaya çıktı. Bir gün boyunca yaşlı adamdan haber alamayan aile, Noti’nin motosikletini yol kenarında görünce yetkililere haber verdi. Bölgede geniş çaplı bir arama başlatan ekipler, cuma günü öğleden sonra söz konusu bahçeden birkaç metre ötede çalılıkların arasında yatan dev bir piton tespit etti.

CANSIZ BEDENİ PİTONUN İÇİNDEN ÇIKTI

8,5 metrelik dev sürüngeni yakalayan köylüler, pitonu ikiye bölerek yaşlı adamın cansız bedenine ulaştı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan bölge yetkilisi La Ode Risawal,

''Bu bölgede bir insanın bir piton tarafından yenildiği ilk kez oldu. Son zamanlarda pitonlar insanların evlerinde ve bahçelerinde daha sık görülmeye başlandı. Sakinleri, iş için ormana tek başlarına girdiklerinde dikkatli olmaları konusunda uyardık'' dedi.