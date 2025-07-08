Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Dehşete düşüren olay! 8 buçuk metrelik piton, 61 yaşındaki adamı yuttu

Dehşete düşüren olay! 8 buçuk metrelik piton, 61 yaşındaki adamı yuttu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Endonezya, Yılan, Piton, Saldırı, Ölüm, Çiftçi, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Endonezya’da yaşayan bir çiftçi, hayvanlarını beslediği sırada 8,5 metrelik pitonun saldırısına uğradı. Yılan tarafından ezilerek öldürülen talihsiz adam, tek hamlede yutuldu. 

Kan donduran olay, Endonezya'nın Güneydoğu Sulawesi bölgesindeki bir meyve bahçesinde meydana geldi. La Noti isimli bir çiftçi, tavuklarını beslediği esnada yaklaşık 8,5 metrelik dev bir pitonun saldırısına uğradı.

TEK HAMLEDE YUTTU

Uzun otların arasından fırlayan piton adamın bacağına yapışarak onu sardı ve dakikalar içinde sıkıştırarak öldürdü. Dev piton, 61 yaşındaki adamın cesedini tek hamlede yuttu. 

KAYIP İHBARINDA BULUNDULAR

Olay, Noti’nin ailesinin kayıp ihbarında bulunmasıyla ortaya çıktı. Bir gün boyunca yaşlı adamdan haber alamayan aile, Noti’nin motosikletini yol kenarında görünce yetkililere haber verdi. Bölgede geniş çaplı bir arama başlatan ekipler, cuma günü öğleden sonra söz konusu bahçeden birkaç metre ötede çalılıkların arasında yatan dev bir piton tespit etti. 

CANSIZ BEDENİ PİTONUN İÇİNDEN ÇIKTI

8,5 metrelik dev sürüngeni yakalayan köylüler, pitonu ikiye bölerek yaşlı adamın cansız bedenine ulaştı. 
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan bölge yetkilisi La Ode Risawal, 

''Bu bölgede bir insanın bir piton tarafından yenildiği ilk kez oldu. Son zamanlarda pitonlar insanların evlerinde ve bahçelerinde daha sık görülmeye başlandı. Sakinleri, iş için ormana tek başlarına girdiklerinde dikkatli olmaları konusunda uyardık'' dedi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Göçmenler ölüm çukuruna terk edildi, hükümetten açıklama geldi: Kontrol eden ABD'dir!Muğla'da dehşet! Baba oğul kavgası cinayetle bitti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kızıldeniz’de sıcak çatışma İsrail vurdu, Husiler gemi batırdı! - DünyaKızıldeniz’de sıcak çatışma!Göçmenler ölüm çukuruna terk edildi, hükümetten açıklama geldi: Kontrol eden ABD'dir! - DünyaÖlüme terk edilen göçmenlerin avukatları harekete geçtiBRICS masasında neler oluyor? Dikkat çeken Türkiye hamlesi! - DünyaBRICS masasında neler oluyor? Dikkat çeken Türkiye hamlesi!Çin-ABD arasında vergi savaşı mı geliyor? Pekin’den misilleme uyarısı! - DünyaPekin’den misilleme uyarısı!Belçika’da Gazze için 5 günlük açlık grevi! Avrupa'yı ayağa kaldırdılar - DünyaBelçika’da Gazze için 5 günlük açlık grevi!Mısır'da bir iletişim merkezinde yangın çıktı! İnternet kesildi, telefonlar çalışmadı, uçak seferleri aksadı... - Dünyaİletişim merkezinde yangın! Çok sayıda yaralı var
Sonraki Haber Yükleniyor...