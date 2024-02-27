Dehşetin belgeleri... Sırpların işlediği 1.200'den fazla savaş suçu vakası ortaya çıktı

Salih Krasniqi adlı savaş hekimi, Kosova'daki çatışmalar sırasında Sırpların Arnavut hastalara karşı işlediği 1.200'den fazla savaş suçunu belgeledi.

Kosova'da tanınmış bir savaş hekimi olan Dr. Salih Krasniqi, bin sayfayı aşan iki ciltlik kitabında, Sırp güçleri tarafından işlendiği iddia edilen 1.200'den fazla suç ve işkence vakasını belgeledi.

Dr. Krasniqi'nin Mayıs 1998-Haziran 1999 tarihleri arasında topladığı dehşetin kanıtları, Priştine Üniversitesi Klinik Merkezi'ndeki hasta dosyalarını da içeriyor.

Savaş suçlarına dair önemli kanıtlar olarak değerlendirilebilecek Krasniqi'nin bulguları, 45 kişinin ölümüne atıfta bulunuyor. Krasnigi çalışmasında, 402 çocuk ve 741 yetişkinin vakalarına da ışık tutuyor. Kitapta, Krasniqi birçok Arnavut'un radyatörlere bağlandığını, yaralılara ateş açılması gibi acımasız muamelelerin yaşandığını ileri sürüyor.

Dr. Krasnigi'nin anlattıkları sadece savaş sonrası belgelere değil, aynı zamanda bu zulümlere doğrudan tanık olmasına da dayanıyor.

Kitapta ayrıca, Arnavut hastaların NATO hava saldırılarının kurbanları olarak yanlış tanıtılmasına da karşı çıkılıyor. Sırp yetkililer, Dubrava Hapishanesi'ndeki kayıpları NATO hava saldırılarına bağlarken, Krasniqi'nin araştırması yaralanmalara hava saldırılarının değil hafif silahların yol açtığını ortaya çıkarıyor. Bu bulgu, resmi iddiaların aksine Sırp güçleri tarafından bir katliam yapıldığını gösteriyor.

Krasniqi'nin çalışması aynı zamanda yaralı Arnavutların tedaviden mahrum bırakıldığını, hapishanelere gönderildiğini gösteriyor.

Krasniqi'nin kitabının İngilizce ve Almanca'ya çevrileceği belirtilirken, Kosova Adalet Bakanlığı'nın da Sırp güçleri tarafından işlenen savaş suçları iddialarını kanıtlamak üzere delil toplamaya devam ettiği aktarılıyor.