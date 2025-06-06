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Dünyanın en yükseği oldu! 20 senede tamamlandı: 359 metreye ulaştı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünyanın en yükseği oldu! 20 senede tamamlandı: 359 metreye ulaştı
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hindistan'da 359 metre yüksekliği ile dünyanın en yüksek tek kemerli demir yolu köprüsü açıldı. Yapımı 20 yılı aşkın bir sürede tamamlanan köprünün açılışı Hindistan Başbakanı Narendra Modi tarafından gerçekleştirildi.

Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir bölgesinde, 359 metreyle dünyanın en yüksek tek kemerli demir yolu köprüsü hizmete açıldı.

BBC'nin haberine göre, Chenab Nehri üzerindeki köprünün, Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir bölgesini ilk defa demir yolu aracılığıyla Hindistan'a bağlayacağı kaydedildi.

Dünyadaki en yüksek tek kemerli demir yolu köprüsü olarak kayıtlara geçen köprünün açılışı, Hindistan Başbakanı Narendra Modi tarafından yapıldı.

Dünyanın en yükseği oldu! 20 senede tamamlandı: 359 metreye ulaştı - 1. Resim

DÜNYANIN EN YÜKSEK DEMİR YOLU KÖPRÜSÜ: 359 METRE, 20 YILDA TAMAMLANDI 

1315 metre uzunluğundaki ve nehirden 359 metre yüksekteki köprünün yapımı, 20 yılı aşkın bir sürede tamamlandı.

Söz konusu köprü, Fransa'nın başkenti Paris'in simgesi olan 312 metrelik Eyfel Kulesi'nden daha yüksek bir noktada yer almasıyla dikkati çekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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