Erdoğan'ın 'İsrail'e gireriz' sözü konuşuluyor! "Geçmişte yaptı, onu dikkate almalıyız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Savunma Sanayii’nde çok güçlü olmalıyız ki İsrail Filistin'e saldırmasın. Karabağ'a, Libya'ya nasıl girdiysek benzerini orada da yaparız" sözleri İsrail medyasında yankı uyandırdı. Jerusalem Post'a konuşan eski diplomat Alon Liel, Türkiye'nin olası hamlelerini değerlendirdi, "Erdoğan'ı çok ciddiye almalıyız." ifadelerini kullandı.

İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'ndeki Dürzi Mecdel Şems kentindeki futbol sahasına yönelik 27 Temmuz'da düzenlenen roket saldırısı sonucu 12 kişinin ölmesinin ardından hali hazırda çatışma halindeki İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasındaki tansiyon daha da yükseldi. İsrail ordusu saldırıdan direkt Hizbullah'ı sorumlu tutarken, Hizbullah ise saldırıyla bir bağlantısının olmadığını savundu.

ERDOĞAN: İSRAİL'E GİRERİZ

İsrail hükümetinin Lübnan'a yönelik Mecdel Şems saldırısına sert bir misilleme yapacağı tehdidinin ardından Türkiye'nin adımı da merak konusu oldu.

Cumartesi günü partisinin Rize İl Teşkilatı toplantısına katılan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan "Biz çok güçlü olmalıyız ki bu İsrail, Filistin'e bunları yapamasın. Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız. Yapmamak için hiçbir şey yok. Sadece biz güçlü olmalıyız ki bu adımları atalım" ifadelerini kullanmıştı.

"ERDOĞAN'I CİDDİYE ALMALIYIZ"

Erdoğan'ın sözleri İsrail medyasında da dikkat çekti. Son olarak İsrail merkezli Jerusalem Post gazetesi, 'İsrail Lübnan'a girerse Erdoğan Türk güçlerini gönderecek' başlıklı haberini okuyucularıyla paylaştı.

Radio North'a konuşan eski Türkiye büyükelçisi Alon Liel, değerlendirmesinde Türkiye'nin Filistinli gruplara destek verebileceğini ancak doğrudan bir askeri müdahaleye kararı alamayacağını sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail ile ticari ilişkileri durdurmasının altını çizen Liel, "Bence onu çok ciddiye almalıyız" diye konuştu. Liel, Erdoğan'ın Filistinlilere sahip çıktığını ve yaralıları tedavi altına aldırdığını belirtti.

"Erdoğan İsrail'in Lübnan'a girmesini kendisine giden yolun yarısı olarak görüyor" diyen eski diplomat, "Erdoğan Lübnan'a kuvvet gönderebilir; bunu geçmişte yaptı, savaş gemilerini Lübnan'ın karasularına gönderdi." diye konuştu.

'LÜBNAN'I TERKEDİN' ÇAĞRISI

Öte yandan, İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik muhtemel saldırısı öncesi bazı ülkeler, vatandaşlarına Lübnan'ı terk etmeleri veya bu ülkeye seyahat etmemeleri hususunda uyarıda bulundu.

ERDOĞAN LÜBNAN BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan Geçen ay Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile telefonda görüşmüştü. Erdoğan görüşmede, İsrail saldırganlığının bir an önce durdurulması gerektiğini, İsrail'in çatışmaları yayma gayretlerinin son derece tehlikeli olduğunu, Türkiye'nin İsrail'in saldırgan politikalarına karşı Lübnan'ın yanında olduğunu ifade etmişti. Erdoğan, çok geç olmadan uluslararası toplum ile İslam dünyasının bölgesel ve küresel barışı tehdit eden İsrail'e "artık yeter" demesi gerektiğini belirtmişti.