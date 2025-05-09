Fas’ta 6 katlı bina çöktü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kaynak: Türkiye Gazetesi 9 Mayıs 2025 16:18 - Güncelleme: 9 Mayıs 2025 16:31 - Güncelleme:

Fas'ın kuzeyindeki Fez kentinde 6 katlı bir binanın çökmesi sonucu dokuz kişi öldü, yedi kişi yaralandı. Önlem olarak civardaki evler boşaltılırken, korkunç kazada başka can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Dehşete düşüren olay, Fas’ın kuzeyindeki Fez kentinde meydana geldi. 9 ÖLÜ 7 YARALI AFP'ye konuşan bir sözcü, Perşembe günü El-Hasani semtindeki çok katlı bir binanın çökmesi sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin ise ciddi şekilde yaralandığını söyledi. Yaralıların hastanedeki tedavisi sürerken kazada başka can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor. Önlem olarak civardaki evlerin boşaltıldığı bildirildi. DAHA ÖNCE UYARMIŞLARDI Olaya ilişkin açıklamada bulunan yetkililer, daha önce çökme riskine karşı binanın tahliye edilmesi gerektiğini bildirdiklerini söyledi. Geçtiğimiz yıl şubat ayında Fez'de bir binanın çökmesi sonucu sonucu beş kişi hayatını kaybetmişti. İlgili Haber Çalışanlar dikkat! Bir iftira hayatını altüst etti: İşten çıkarılan hemşireye rekor tazminat 16 yıllık arkadaşını milyonlarca lira dolandırdı! Taktiği ise pes dedirtti

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Zeynep Erdivanlı