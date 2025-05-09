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Fas’ta 6 katlı bina çöktü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fas’ta 6 katlı bina çöktü! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fas'ın kuzeyindeki Fez kentinde 6 katlı bir binanın çökmesi sonucu dokuz kişi öldü, yedi kişi yaralandı. Önlem olarak civardaki evler boşaltılırken, korkunç kazada başka can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Dehşete düşüren olay, Fas’ın kuzeyindeki Fez kentinde meydana geldi. 

Fas’ta 6 katlı bina çöktü! Çok sayıda ölü ve yaralı var - 1. Resim

9 ÖLÜ 7 YARALI

AFP'ye konuşan bir sözcü, Perşembe günü El-Hasani semtindeki çok katlı bir binanın çökmesi sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin ise ciddi şekilde yaralandığını söyledi. Yaralıların hastanedeki tedavisi sürerken kazada başka can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor. Önlem olarak civardaki evlerin boşaltıldığı bildirildi.

Fas’ta 6 katlı bina çöktü! Çok sayıda ölü ve yaralı var - 2. Resim

DAHA ÖNCE UYARMIŞLARDI

Olaya ilişkin açıklamada bulunan yetkililer, daha önce çökme riskine karşı binanın tahliye edilmesi gerektiğini bildirdiklerini söyledi.

Geçtiğimiz yıl şubat ayında Fez'de bir binanın çökmesi sonucu sonucu beş kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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