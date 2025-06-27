Gaz pedalı sıkıştı, frenleri tutmadı! Öğrenci servisi nehre yuvarlandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi 27 Haziran 2025 11:29 - Güncelleme: 27 Haziran 2025 11:45 - Güncelleme:

İngiltere’nin Eastleigh şehrinde gaz pedalının sıkışması ve frenlerinin tutmaması üzerine bir öğrenci otobüsü nehre düştü. Korkunç kazada şoför dahil 4 kişi yaralanırken, iki kişinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Korkunç kaza, İngiltere’nin Eastleigh şehrinde yaşandı. Gaz pedalı sıkışan ve frenleri tutmayan bir öğrenci otobüsü nehre uçtu. 4 KİŞİ YARALANDI İhbar üzerine olay yerine acil yardım ekipleri sevk edilirken otobüsün içindeki 4 kişinin yaralandığı bildirildi. İki yaralının ise durumunun ağır olduğu kaydedildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. ''GERÇEKTEN ÖLECEĞİZ'' Araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde, otobüsteki bir öğrencinin, ''Aman Allah’ım, öleceğiz, gerçekten öleceğiz'' dediği, ardından çığlıklar duyulduğu anlar yer alıyor. Kazanın ardından konuşan bir görgü tanığı, kazadan önce otobüs şoförüyle konuştuğunu, sürücünün otobüste oluşan arızayı önceden fark ettiğini söyledi. ''OTOBÜSTE SIKIŞMIŞLARDI'' Yolcuların şokta olduğunu söyleyen tanık, öğrencilerin otobüste sıkıştığını, öğrencilerden birinin kolunun kırıldığını düşündüğünü söyledi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. İlgili Haber Sosyal medya onu konuşuyor! NATO zirvesine mimikleriyle damga vurdu

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Zeynep Erdivanlı