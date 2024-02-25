İspanya sokaklarında 'Katil Netanyahu' sloganları! Yüzbinlerce kişi Gazze için sokaklara döküldü

Gazze'de aylardır katliam yapan İsrail'e karşı İspanya'da yüzbinlerce kişi sokaklara döküldü. Başkent Madrid'de yapılan İsrail'e yapılan silah ticaretinin durdurulması için protesto gösterisinde , "İsrail'e boykot", "Katil Netanyahu", "Soykırımı durdurun", "Özgür Filistin" sloganları atıldı.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de katliam yapıyor. İsrail'in 142 gündür aralıksız süren acımasız saldırılarında bu güne kadar en az 12 bin 660’ı çocuk, 8 bin 570’i kadın olmak üzere 29 bin 692 Filistinli öldürüldü, 69 bin 879 kişi yaralandı. İsrail'in bombaladığı binaların enkazlarında yüzlerce ölünün daha olduğu düşünülürken, Gazze'de bebekler ve çocuklar başta olmak üzere yüzlerce Filistinli açlıkla mücadele ediyor.

Gazze için Ramazan ayı öncesinde ateşkes baskısı sürerken İspanya'da İsrail'e yapılan silah ticaretine ilişkin dikkat çeken bir protesto gösterisi gerçekleşti. Başkent Madrid'de yüzbinlerce kişi Filistin'e destek için sokaklara döküldü.

İSPANYA SOKAKLARINDA KATİL NETANYAHU SLOGANLARI

İspanya'da sivil toplum örgütleri ile bazı siyasi partilerin çağrısıyla, "Filistin'de soykırımı durduralım. İsrail ile ilişkilere ve silah ticaretine son" başlığı altında İspanya genelinde, 100'den fazla kent ve ilçede gösteriler düzenlendi.

Başkent Madrid'de bir kez daha yoğun katılımla düzenlenen yürüyüşte, "İsrail'e boykot", "Katil Netanyahu", "Soykırımı durdurun", "Özgür Filistin" sloganları atılarak, uluslararası topluma ateşkes için "İsrail'e baskı" çağrısı yapıldı.

İSRAİL'E SİLAH AMBARGOSU İÇİN ÖNERGE SUNULACAK

İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümetinden çıkarak dışarıda kalan sol görüşlü Podemos Partisi lideri Ione Belarra, İsrail'e silah ticaretine ambargo getirilmesi için meclise önerge sunacaklarını söyledi. Belarra, "Meclise sunacağımız İsrail'e silah ambargosu getirilmesi önergesinde hükümetin samimiyetini göreceğiz. Eğer gerçekten soykırımın durdurulmasını istiyorlarsa, İsrail'in suç ortağı olmak istemiyorlarsa silah ticaretini yasaklarlar." açıklamasında bulundu.

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FİLİSTİN'DE İNSANLIK SUÇU İŞLENİYOR

Gösteriye katılanlardan Maria Rocas da "İsrail, Filistin'e karşı katliamına güçlü şekilde devam ediyor. İsrail, sadece şimdi değil yıllardır Filistin'de insanlık suçu işliyor. Bu sadece Filistinlere yönelik değil, aynı zamanda tüm dünyaya karşı sömürgecilik, insan hakları suçudur. Sesimizi yükseltmeye devam etmeliyiz ve uluslararası toplumun artık müdahale etmesinde ısrarcı olmalıyız." şeklinde konuştu.