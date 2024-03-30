Katledilen Filistinliler toplu mezara atılırken, İsrailli kadın şarkı söyledi

İsrail'in 176 gündür saldırılarını sürdürdüğü abluka altındaki Gazze Şeridi'nde can kaybı 33 bine dayanırken tüyler ürperten bir görüntü ortaya çıktı. Katledilen Filistinli sivillerin cansız bedenleri iş makineleri ile kazılan toplu mezarlara 'atılırken', İsrailli bir kadının çöple ilgili bir ninniyi söylediği anlar İsrail zulmünü bir kez daha gözler önüne serdi.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana kara, hava ve denizden abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırmaya devam ediyor. 'Soykırım'a varan sivil katliamlarında can kaybı 32 bin 705'e çıktı, yaralı sayısı da 75 bin 190'a ulaştı. Ancak İsrail'in Filistinlilere uyguladığı sistematik zulüm katlettikten sonra da bitmiyor...

İŞ MAKİNELERİ İLE TOPLU MEZARLARA ATTILAR

Katliamın devam ettiği bölgeden gelen bir görüntü ise kan dondurdu. Görüntülerde öldürülen Filistinli sivillerin cansız bedenlerinin kazılan toplu mezarlara bir iş makinesi ile 'atıldığı' anlar yer aldı.

İSRAİLLİ KADINDAN ÜRPERTEN ŞARKI

O anlarda ise İsrailli bir kadının geri dönüşüm ve çöple ilgili olan bir ninniyi eğlenceli bir şekilde söylemesi İsrail zulmünü bir kez daha gözler önüne serdi.