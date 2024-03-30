Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Dünya > Katledilen Filistinliler toplu mezara atılırken, İsrailli kadın şarkı söyledi

Katledilen Filistinliler toplu mezara atılırken, İsrailli kadın şarkı söyledi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail'in 176 gündür saldırılarını sürdürdüğü abluka altındaki Gazze Şeridi'nde can kaybı 33 bine dayanırken tüyler ürperten bir görüntü ortaya çıktı. Katledilen Filistinli sivillerin cansız bedenleri iş makineleri ile kazılan toplu mezarlara 'atılırken', İsrailli bir kadının çöple ilgili bir ninniyi söylediği anlar İsrail zulmünü bir kez daha gözler önüne serdi.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana kara, hava ve denizden abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırmaya devam ediyor. 'Soykırım'a varan sivil katliamlarında can kaybı 32 bin 705'e çıktı, yaralı sayısı da 75 bin 190'a ulaştı. Ancak İsrail'in Filistinlilere uyguladığı sistematik zulüm katlettikten sonra da bitmiyor...

İŞ MAKİNELERİ İLE TOPLU MEZARLARA ATTILAR

Katliamın devam ettiği bölgeden gelen bir görüntü ise kan dondurdu. Görüntülerde öldürülen Filistinli sivillerin cansız bedenlerinin kazılan toplu mezarlara bir iş makinesi ile 'atıldığı' anlar yer aldı.

İSRAİLLİ KADINDAN ÜRPERTEN ŞARKI

O anlarda ise İsrailli bir kadının geri dönüşüm ve çöple ilgili olan bir ninniyi eğlenceli bir şekilde söylemesi İsrail zulmünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Çin ABD'ye gidecek vatandaşlarını uyardı: Beklenmedik durumlara hazırlıklı olun! - DünyaÇin ABD'ye gidecek vatandaşlarını uyardıBuckingham Sarayı önünde korkutan patlama - DünyaBuckingham Sarayı önünde korkutan patlamaYapay zeka İngiltere’de 8 milyon kişiyi işsiz bırakabilir - DünyaYapay zeka İngiltere’de 8 milyon kişiyi işsiz bırakabilirGürcistan beşik gibi! Peş peşe 4 deprem - DünyaGürcistan beşik gibi! Peş peşe 4 depremİsrail 27 bin dönüm Filistin toprağını gasbetti - Dünyaİsrail 27 bin dönüm Filistin toprağını gasbettiABD Gazze’ye yardım, İsrail’e silah gönderiyor - DünyaABD Gazze’ye yardım, İsrail’e silah gönderiyorKırgızistan'da şiddetli rüzgar hayatı felç etti: 24 kişi yaralandı, başkentte acil durum ilan edildi - Dünya24 kişi yaralandı, başkentte acil durum ilan edildiCinayet şüphelisine linç! Polis aracından indirip öldürdüler - DünyaCinayet şüphelisine linç! Polis aracından indirip öldürdülerHollanda'da hareketli saatler! Çok sayıda kişiyi rehin alan saldırgan yakalandı - DünyaÇok sayıda kişiyi rehin alan saldırgan yakalandıPapa Franciscus, "Haç Yolu" ayinine katılamadı - DünyaPapa binlerce kişilik etkinliğe son anda katılamadı
Sonraki Haber Yükleniyor...