Kazakistan'dan yeni bir kapı: 10 yıllık yatırım vizesi ile yatırımcılara davet

Kazakistan, uluslararası iş dünyasına açılan kapılarını bir adım daha aralayarak önemli bir adım attı. Dışişleri Bakanlığı’nın öncülüğünde hayata geçirilen yeni düzenleme, ülkeye yatırım yapacak yabancılar için uzun vadeli bir ikamet fırsatı sunuyor.

Artık Kazak şirketlerine ya da yerli menkul kıymetlere en az 300.000 dolar tutarında yatırım yapan yabancı yatırımcılar, elektronik ortamda başvurarak “yatırım vizesi” alma hakkına sahip olacak. Bu özel vize, Kazakistan’da 10 yıla kadar ikamet etme ayrıcalığı tanıyor.

Dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde başarıyla uygulanan bu tür vizeler, sermaye ve teknolojiyi çekmenin yanı sıra girişimciliği teşvik ediyor. Kazakistan da bu küresel deneyimlerden ilham alarak, kendine özgü ve yatırımcı dostu bir model geliştirdi.

Yatırım vizesi, sadece bir oturma izni değil; aynı zamanda Kazakistan’ın yabancı yatırımcılara sunduğu güvenin, ekonomik istikrarın ve açık piyasa anlayışının bir göstergesi. Bu adım, ülkenin küresel ekonomiye entegrasyon konusundaki kararlılığını da ortaya koyuyor.

Kazakistan İstanbul Başkonsolosu Nuriddin Amankul

Kazakistan İstanbul Başkonsolosu Nuriddin Amankul, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Türk yatırımcılara özel bir çağrıda bulundu: