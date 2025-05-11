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Kazakistan'dan yeni bir kapı: 10 yıllık yatırım vizesi ile yatırımcılara davet

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Kazakistan&#039;dan yeni bir kapı: 10 yıllık yatırım vizesi ile yatırımcılara davet
Dünya Haberleri

Kazakistan, uluslararası iş dünyasına açılan kapılarını bir adım daha aralayarak önemli bir adım attı. Dışişleri Bakanlığı’nın öncülüğünde hayata geçirilen yeni düzenleme, ülkeye yatırım yapacak yabancılar için uzun vadeli bir ikamet fırsatı sunuyor.

Artık Kazak şirketlerine ya da yerli menkul kıymetlere en az 300.000 dolar tutarında yatırım yapan yabancı yatırımcılar, elektronik ortamda başvurarak “yatırım vizesi” alma hakkına sahip olacak. Bu özel vize, Kazakistan’da 10 yıla kadar ikamet etme ayrıcalığı tanıyor.

Dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde başarıyla uygulanan bu tür vizeler, sermaye ve teknolojiyi çekmenin yanı sıra girişimciliği teşvik ediyor. Kazakistan da bu küresel deneyimlerden ilham alarak, kendine özgü ve yatırımcı dostu bir model geliştirdi.

Kazakistan'dan yeni bir kapı: 10 yıllık yatırım vizesi ile yatırımcılara davet - 1. Resim

Yatırım vizesi, sadece bir oturma izni değil; aynı zamanda Kazakistan’ın yabancı yatırımcılara sunduğu güvenin, ekonomik istikrarın ve açık piyasa anlayışının bir göstergesi. Bu adım, ülkenin küresel ekonomiye entegrasyon konusundaki kararlılığını da ortaya koyuyor.

Kazakistan İstanbul Başkonsolosu Nuriddin Amankul
Kazakistan İstanbul Başkonsolosu Nuriddin Amankul

Kazakistan İstanbul Başkonsolosu Nuriddin Amankul, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Türk yatırımcılara özel bir çağrıda bulundu:

“Türkiye ile Kazakistan arasında güçlü tarihi ve kültürel bağlar var. Şimdi bu bağı ekonomik alanda daha da derinleştirme zamanı.

2005’ten bugüne Türkiye’den Kazakistan’a 5,6 milyar dolar tutarında doğrudan yatırım çekildi ve bu rakamın 2,5 milyar doları, yani %44,6’sı son beş yıl zaman zarfında gelen yatırımlardan oluşmaktadır. Bu süreçte, Türkiye iş dünyasının katkılarıyla lojistik, turizm, madencilik, kimya sanayi ve tarım gibi birçok sektörde önemli yatırım projeleri başarıyla hayata geçirilmiştir.

Türk iş insanlarının Kazakistan’a olan ilgisi her geçen gün artmakta ve çeşitlenen projeler daha geniş alanlara yayılmaktadır. Bu bağlamda, Kazakistan’ın yatırımcılara özel koşullar ve uzun vadeli olanaklar sunması, gündemin önemli başlıklarından biridir. Yeni Yatırım Vizesi uygulamamız, yatırımcılar için Kazakistan’da uzun vadeli projelere adım atmak adına eşsiz bir fırsat sunmaktadır. Tüm yatırımcılarımızı bu sürecin sunduğu avantajları değerlendirmeye ve Kazakistan’ın büyüyen ekonomik ortamına katılmaya davet ediyoruz.”

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