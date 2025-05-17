Köşeye sıkıştıkça saldırıları artırdı! Sokaklar ceset tarlası 

7 Ekim 2023’ten beri Gazze’ye saldıran İsrail, Batı’nın verdiği desteği her geçen gün biraz daha kaybediyor. ABD Başkanı Trump ile ters düşen İsrail Başbakanı Netanyahu, köşeye sıkıştıkça iyice kudurdu...

Gazze’de katliam yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, en büyük müttefiki ABD’nin desteğini kaybetti. Netanyahu, İran’a saldırı başlatmak için Washington yönetimine baskı yaparken, Trump yönetimi İran ile nükleer müzakereleri başlattı.

ABD’nin Hamas ile doğrudan görüşmeler gerçekleştirmesi, Tel Aviv ve Washington yönetimlerinden Gazze konusunda farklı açıklamalar gelmesini her iki ülkenin medyasında yer aldı. Yakın çevresine Netanyahu’nun kendisini manipüle etmeye çalıştığını söyleyen Trump, hayal kırıklığına uğradığını belirterek, İsrail Başbakanı ile iletişimi kesti. Trump’ın Orta Doğu turunda İsrail’e uğramaması ve Körfez ülkeleriyle ekonomik iş birliğine gitmesi ile kuduran Netanyahu, Gazze’de yeni bir katliama girişti. Gece yarısı başlayan ve sabah şiddetlenen saldırılarda onlarca ev yıkıldı. Sadece Endonezya Hastanesi’ne 109 Filistinlinin cenazesi getirildi. En az 216 kişinin de yaralandığı saldırı hakkında bilgi veren Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, yıkılan 11 evin altında 50’den fazla kişinin bulunduğunu söyledi.

YARDIM EKİPLERİ HEDEF ALINDI

İsrail ordusunun, yaralıları kurtarmaya ve cenazeleri bölgeden almaya çalışan yardım ekiplerine saldırdığını ifade eden Basal, şehit düşen sivillerin cenazelerinin Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Lahiya, Cibaliya, Cibaliya Mülteci Kampı ve Beyt Hanun beldelerinin sokaklarında beklediğini duyurdu.

BM: AKILALMAZ BİR ŞEY

Öte yandan Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, Gazze’de iki gün içinde 45’ten fazla çocuğun öldürülmesine “akılalmaz bir şey” diyerek tepki gösterdi. İsrail’in Gazze Şeridi’ne 7 Ekim 2023’ten beri düzenlediği saldırılarda şehit düşen Gazzelilerin sayısı 53 bin 119’a, yaralıların sayısı da 120 bin 214’e yükseldi. Devam eden saldırılar yüzünden enkaz altında hâlâ binlerce cesedin bulunduğu belirtiliyor.

HAMAS’TAN PROTESTO ÇAĞRISI

Hamas, İsrail’in Gazze’de işlediği soykırımın durdurulması için üç gün boyunca geniş çaplı protesto ve etkinlik düzenlenmesi çağrısında bulundu. Arap ve İslam ülkelerinin yanı sıra dünyanın özgür insanlarına seslenilen açıklamada, 16-17-18 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek geniş kapsamlı protesto ve etkinliklerle İsrail’e baskı yapılması istendi.