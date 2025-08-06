Lübnan'a hava saldırı başlattılar! Can kaybı bildirildi

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyini insansız hava araçları (İHA) ile hedef aldığı saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusuna ait İHA'lar, Lübnan'ın güneyindeki Tulin beldesinde bir motosikleti hedef aldı.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusundan ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

İSRAİL ATEŞKES DİNLEMİYOR

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenliyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail ordusu Lübnan'da yaklaşık 3 bin ihlalde bulundu, bu süreçte en az 213 kişi hayatını kaybetti, 508 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepedeki işgalini sürdürüyor.