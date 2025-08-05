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Milyonlarca dolarlık vurgun! 12 bin akıllı telefonu taşıyan tır çalındı 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Milyonlarca dolarlık vurgun! 12 bin akıllı telefonu taşıyan tır çalındı 
Londra, Hırsızlık, Telefon, Samsung, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İngiltere’nin başkenti Londra’da, içinde 12 bin adet Samsung Galaxy marka telefon bulunan bir tırın çalındığı bildirildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Olay, Londra’da Heathrow Havalimanı yakınlarında meydana geldi.

Yonhap News TV’nin Android Authority aracılığıyla aktardığına göre, çalınan cihazlar arasında 5 bin adet Galaxy Z Fold7 ve Z Flip7 modeli yer alırken ürünlerin toplam değeri yaklaşık 9,6 milyon dolar. 

Milyonlarca dolarlık vurgun! 12 bin akıllı telefon taşıyan tır çalındı  - 1. Resim

TIR BULUNDU AMA…

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, çalınan tırın yeri tespit edilerek geri getirildiği bildirildi. Ancak tırın içindeki Samsung ürünlerinin akıbeti henüz bilinmiyor.

TÜM ÜRÜNLER SİGORTALANMIŞTI

Yetkililer, olayın tırın bir depoya taşınmasının ardından gerçekleştiğini düşünüyor. Tüm ürünlerin sigortalanmış olması nedeniyle, şirket açısından doğrudan bir mali kayıp oluşmadığı belirtildi. Olaya ilişkin incelemeler sürüyor. 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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