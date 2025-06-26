Mossad Başkanından ABD'ye övgü yağmuru: Bir zamanlar hayaldi

İran ve İsrail ateşkesinin ardından Mossad Başkanı David Barnea, kameraların karşısına geçerek İsrail’in gerçekleştirdiği operasyonu 'tarihi' olarak nitelendirdi. Barnea, operasyonun gerçekleştirilmesine yardımcı olan ABD’ye ve CIA’ye teşekkür etti.

İran ile İsrail savaşının sona ermesiyle Mssad Başkanı David Barnea nadir görülen bir şekilde kameraların karşında konuşma yaptı. İran'a karşı büyük bir zafer kazandıklarını vurgulayan Barnea, İsrail’in gerçekleştirdiği operasyondan övgüyle bahsetti.

''İSRAİL HALKI İÇİN TARİHİ GÜNLER''

Gerçekleşen operasyonda yardım eden ABD'ye ve CIA’ye teşekkür eden Barnea, "Bunlar İsrail halkı için tarihi günler. Onlarca yıldır güvenliğimizi tehlikeye atan İran tehdidi önemli ölçüde etkisiz hale getirildi'' şeklinde konuştu.

''BİR ZAMANLAR HAYAL GİBİ GÖRÜNÜYORDU...''

İsrail’in şu anda daha güvenli ve cesur bir ülke haline geldiğini bildiren Mossad Başkanı, ''Bir zamanlar hayal gibi görünen hedefler artık başarıldı'' dedi.

''HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ İRAN'DA OLACAĞIZ''

İsrail dış istihbarat servisi Mossad'ın İran'daki gizli varlığını sürdüreceğine de değinen Barnea, "İran'ın sahip olduğu ve en derin şekilde bildiğimiz tüm projeleri yedi gözle izlemeye devam edeceğiz. Ve bugüne kadar orada olduğumuz gibi, yine orada olacağız." şeklinde konuştu.