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Öztürkler, Türkpa Heyet Başkanları ile birlikte Kazakistan Devlet Başkanı tarafından kabul edildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Öztürkler, Türkpa Heyet Başkanları ile birlikte Kazakistan Devlet Başkanı tarafından kabul edildi
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Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kazakistan’ın başkenti Astana’da Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi 14.Genel Kurulu için bulunan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, diğer heyet Başkanları ile birlikte Kazakistan Devlet Başkanı Comart Tokayev tarafından kabul edildi.

Kabulde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova, Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Turgunbek, Özbekistan Yasama Meclisi Başkanı Nurdincan İsmailov ve Kazakistan Meclis Başkanı Yerlan Koşanov da yer aldı.

''KAZAK HALKININ SICAK EV SAHİPLİĞİ, TÜRK DÜNYASININ ASIRLARDIR SÜREGELEN DAYANIŞMA RUHUNUN GÜÇLÜ BİR TEZAHÜRÜ''

Öztürkler, burada yaptığı konuşmada kardeş Kazak halkının sıcak ev sahipliğinin Türk dünyasının asırlardır süregelen dayanışma ruhunun güçlü bir tezahürü olduğunu söyledi.

Öztürkler, Türkpa Heyet Başkanları ile birlikte Kazakistan Devlet Başkanı tarafından kabul edildi - 1. Resim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak, Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olduklarını her platformda kararlılıkla vurgulamaktan kıvanç duyduklarının ifade eden Öztürkler, Astana’da yer almanın da bu aidiyetin en anlamlı göstergelerinden biri olduğunu söyledi.

TÜRKPA çatısı altında yürütülen çalışmaların yalnızca yasama organları arasında değil, halklar arasında da kalıcı dostlukların ve verimli iş birliklerinin temellerini attığına işaret eden Öztürkler, KKTC olarak bu iş birliklerinin daha da geliştirilmesine ve kurumsallaşmasına katkı sunmaya devam edeceklerini belirtti.

Öztürkler, Türkpa Heyet Başkanları ile birlikte Kazakistan Devlet Başkanı tarafından kabul edildi - 2. Resim

KKTC'NİN TÜRK DÜNYASININ AYRILMAZ BİR PARÇASI OLDUĞUNA İŞARET EDİLDİ

Öztürkler, konuşmasında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın selamlarını da ileterek KKTC’nin Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olduğuna işaret etti.
Başkan Öztürkler, KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı ve TÜRKPA içerisinde daha etkin olmasına büyük katkıları olan Türkiye Cumhurbaşkanın Erdoğan ve TBMM Başkanı Kurtulmuş’a teşekkürlerini iletti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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