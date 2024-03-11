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Putin fişi çekti! İngiltere ile Rusya arasındaki balıkçılık anlaşması iptal

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Putin fişi çekti! İngiltere ile Rusya arasındaki balıkçılık anlaşması iptal

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İngiltere ile 1956'da imzalanan balıkçılık anlaşmasını iptal etti.

 

Putin'in imzaladığı kararnameyle İngiliz balıkçıların Rusya'nın Barents Denizi kıyılarında avlanmaları yasaklandı.

İngiltere ile Sovyetler Birliği arasında 1956 yılında imzalanan anlaşma kapsamında, İngiliz balıkçı gemileri, Barents Denizi'nin belirli bölgelerinde avlanabiliyordu.

Anlaşma, Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından Rusya ile İngiltere arasında uygulanmaya devam etmişti.

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’nın başkanı Vyaçeslav Volodin, geçen ay yaptığı açıklamada, İngilizlerin 68 yıldır Rus balığı yediğini belirterek, "Artık kilo versinler. Akıllansınlar." şeklinde konuşmuştu.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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