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Putin seçimi kazandı ama... Trabzon'daki sandıktan Vladislav Davankov çıktı

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Putin seçimi kazandı ama... Trabzon&#039;daki sandıktan Vladislav Davankov çıktı

Dünya Haberleri

Rusya Devlet Başkanlığı seçimini, sandık çıkış anketine göre oyların yüzde 87,8'ini alan Vladimir Putin kazandı. Putin, yurt dışındaki oyların da %72,1'ini alarak seçimden zaferle çıkarken, Türkiye'de 4 şehirde kurulan sandıkların 3'ünden Putin çıktı. Trabzon'da Putin'in rakibi Vladislav Davankov sandıktan ilk sırada çıktı.

Rusya'da  geçen cuma ve pazar günleri arasında yapılan seçimlerde yüzde 87 gibi rekor destek bularak yeniden seçilen Vladimir Putin’in yurtdışı oylarının da yüzde 72.1’ini aldığı ortaya çıktı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, yurtdışı oylarla ilgili bilgi verdi. Buna göre 383 binden fazla kişi yurtdışındaki Rus temsilciliklerinde oy kullandı. Başkan Putin yüzde 71.2 oy alırken, liberal eğilimli “Yeni İnsanlar Partisi”nin adayı Vladislav Davankov yüzde 16.65 oyla ikinci oldu. Komünistlerin adayı Nikolay Haritomov yüzde 2.22 oy alabildi.

Putin'e seçimi kazandı ama... Trabzon'daki sandıktan Vladislav Davankov çıktı - 1. Resim

Türkiye’de dört sandık kurulurken İstanbul, Ankara ve Antalya’da Putin kazandı. Trabzon’daki sandıkta ise yüzde 64 ile en yüksek oyu ılımlı Vladislav Davankov aldı. Davankov’un Gürcistan’dan gelerek Trabzon’da oy kullanan Rus vatandaşlarından destek bulduğu tahmin ediliyor. Putin’in en yüksek oy aldığı ülkeler Ermenistan, Türkmenistan, Güney Osetya, Abhazya, Filistin, Tacikistan, Suriye, Irak, Kuzey Kore oldu.

Düzenleyen:  - Dünya
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