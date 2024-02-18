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    • Haberler > Dünya > Rus lider Putin'den övgü dolu sözler: Türkiye en güvenilir enerji partneri

    Rus lider Putin'den övgü dolu sözler: Türkiye en güvenilir enerji partneri

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Rus lider Putin&#039;den övgü dolu sözler: Türkiye en güvenilir enerji partneri

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Türkiye-Rusya ilişkileri her geçen gün daha da ilerlerken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den de Türkiye'ye övgü dolu sözler geldi. Türkiye'nin Moskova için en güvenilir enerji partneri olduğunu vurgulayan Rus lider, TürkAkım projesinden bahsetti.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rossiya 1 televizyonuna konuştu. Putin, Rusya'nın hiçbir ülkeye enerji kaynakları sunmayı reddetmediğini ve ortaya çıkan zor durumda en güvenilir partnerin Türkiye olduğunu ifade etti.

    "EN GÜVENİLİR PARTNER TÜRKLER OLDU"

    TürkAkım'ı örnek olarak gösteren Rus lider, "Her zaman Rusya'nın (enerji kaynakları) vermediğini, Rusya'nın bunları kısıtladığını söylediler. Biz hiçbir şeyi kısıtlamıyoruz. Biz her şeyi veriyoruz. En güvenilir partner Türkler oldu. İşte, TürkAkım üzerinden (doğalgaz) gidiyor" diye konuştu.

    Putin, "Her zaman Rusya'nın (enerji kaynakları) vermediğini, Rusya'nın bunları kısıtladığını söylediler. Biz hiçbir şeyi kısıtlamıyoruz. Biz her şeyi veriyoruz. En güvenilir partner Türkler oldu. İşte, TürkAkım üzerinden (doğalgaz) gidiyor" ifadelerini kullandı.

    "AVRUPA'DA GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN SÜREÇLER BAŞLADI"

    Sabotajlar nedeniyle işlevsiz hale gelen Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarının sağlam kolunu devreye almak için sadece bir haftaya ihtiyaç olduğunu söyleyen Putin, Avrupa'nın Rusya'ya ilişkin tavrını da eleştirdi.

    Batı'nın Rus gazını almaya bırakarak Rusya'nın daha hızlı çökeceğini ve geri dönüşü olmayan süreçlerin daha erken başlayacağını umduğunu belirten Putin, "Geri dönüşü olmayan süreçler bizzat onlarda görülmeye başladı. Sanayi kuruluşları, ABD dahil, daha uygun koşulların oluşturduğu ve enerji kaynaklarının daha ucuz olduğu diğer ülkelere kayıyor. Çünkü bunların sıvılaştırılması, okyanus boyunca nakledilmesi ve sonra tekrar gazdan arındırılması gerekiyor. Bütün bunlar maliyeti artırıyor. Biz, bunun üstesinden geliyoruz" diye konuştu.

    Putin, Batı'nın Rus gazı almaması halinde dahi Rusya'nın Avrupa'ya gaz tedarik etmeden de süreci atlatacağının altını çizdi.

    Rusya lideri, Almanya ve Avrupa ekonomisinin temellerinin de çok ciddi ve derin olduğunu söyleyerek ancak nispeten daha ucuz Rus enerji kaynaklarına göre inşa edilen bu ekonomilerin rekabet gücünü kaybettiğini vurguladı.

    Putin, Ukrayna'daki gelişmeler için de "Bizim için bu bir kader, bir ölüm kalım meselesi" dedi.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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