Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Soykırım tartışmasında şok gelişme! Kanıt olarak göstermişti, gerçek bambaşka çıktı

Soykırım tartışmasında şok gelişme! Kanıt olarak göstermişti, gerçek bambaşka çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Soykırım tartışmasında şok gelişme! Kanıt olarak göstermişti, gerçek bambaşka çıktı
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

ABD Başkanı Donald Trump’ın dün Beyaz Saray'da Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa’ya Güney Afrika'da beyaz çiftçilere yönelik şiddet olaylarına ilişkin gösterdiği bir görüntüye ait olan ekran görüntüsü çıktılarının, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde çekilen bir videoya ait olduğu ortaya çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın dün Beyaz Saray'daki görüşme sırasında Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ile yaşadığı "soykırım" tartışmasında yeni gelişme yaşandı. 

Soykırım tartışmasında şok gelişme! Kanıt olarak göstermişti, gerçek bambaşka çıktı - 1. Resim

GÖRÜNTÜLER GÜNEY AFRİKA’DAN DEĞİL!

Trump’ın dün Ramaphosa’ya Güney Afrika'da beyaz çiftçilere yönelik şiddet olaylarına ilişkin bir görüntüye ait olan ekran görüntüsü çıktılarının Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde çekilen bir videoya ait olduğu ortaya çıktı.

SOYKIRIMIN KANITLARI OLARAK GÖSTERMİŞTİ

Görüşmede Güney Afrika'da beyaz çiftçilere yönelik şiddet olaylarını "soykırım" olarak tanımlayan Trump, ekran görüntülerinin çıktısını kameralara göstermiş ve "Bunların hepsi gömülen beyaz çiftçiler" demişti.

GERÇEK BAMBAŞKA ÇIKTI

İngiliz haber ajansı Reuters muhabiri Djaffar Al Katanty tarafından çekilen ve 3 Şubat'ta yayınlanan görüntülerin Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Goma kentinde çekildiği ve insani yardım çalışanlarının ceset torbalarını taşıdığı anlara ait olduğu ifade edildi. Görüntülerin, M23 isyancı grubuyla yaşanan çatışmaların ardından düzenlenen toplu cenaze töreni olduğu aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

Güney Afrika'da beyaz çiftçilere yönelik şiddet olaylarına ilişkin izlettiği görüntülerin ardından Trump, "Beyaz çiftçiler topraklarından ediliyor ve öldürülüyor. Eğer bu soykırımsa, bu insanları ülkemize almamız gerekir" ifadelerini kullanmıştı. ABD'li milyarder Elon Musk'a değinen Trump, "Elon Güney Afrika'dan. O da olanları çok iyi biliyor" demişti. Ramaphosa ise görüntüleri daha önce görmediğini belirtmiş, "Bu videolar bana gösterilmeden önce nerede çekildiğini bilmek isterdim" ifadelerini kullanmıştı. Ramaphosa, "Güney Afrika'da yaşananlar ırk temelli bir soykırım değil, yaygın suç sorunudur. Kurbanlar sadece beyazlar değil, çoğunlukla siyahlardır" demişti.

Trump'a yakın kaynaklar ise, Trump'ın Facebook hesabı üzerinden "soykırım" tartışması kapsamında paylaşılan fotoğrafları sahte bir kullanıcının paylaştığını belirtti. Bir sosyal medya kullanıcısı ise bunu ciddiye almadığını belirterek ''Reuters, Trump'ın ''gömülen beyaz çiftçiler"  fotoğrafının Güney Afrika'dan değil, Kongo'dan geldiğini söylüyor'' ifadelerinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
TPAO, 3 ilde petrol arayacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
        
İngiltere'de pedofililere yönelik cerrahi hadım yasası geliyor! - DünyaAvrupa ülkesinde hadım yasası geliyor!İran ve ABD nükleer müzakerelerinde beşinci tur Roma'da başladı! - Dünyaİki ülke arasında kritik müzakere başlıyorJaponya'da 5.6 büyüklüğünde deprem! - DünyaÜlke 5.6 büyüklüğünde depremle sarsıldıSabah gözünü açtı, bahçesinde gördüğü manzaraya inanamadı! - DünyaBahçesinde görünce neye uğradığını şaşırdıErkek arkadaşını ateşe vererek öldürdü! Cinayetin nedeni ağızları açıkta bıraktı - DünyaErkek arkadaşını ateşe vererek öldürdü!Ünlü rock yıldızı Asya’nın Black Sabbath’ı Freddy Lim büyükelçi oldu - DünyaÜnlü rock yıldızı büyükelçi oldu!

						Sonraki Haber Yükleniyor...