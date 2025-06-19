Space X faciası: Bir kez daha hüsrana uğrattı! Görüntüler şoke etti

ABD’nin Teksas eyaletinde bulunan Starbase fırlatma merkezinde, Elon Musk’ın SpaceX roketi bir test sırasında patladı. Kimsenin yaralanmadığı belirtilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Dün gece saatlerinde ABD’nin Teksas eyaletinde bulunan Starbase fırlatma merkezinde hareketli saatler yaşandı.

SPACE X PATLADI

Cameron County polisi Teksas'taki Starbase fırlatma merkezinde rutin bir statik ateşleme testi sırasında, SpaceX'in Starship 36 isimli roketinin arızalanarak patladığını bildirdi.

ONUNCU UÇUŞA HAZIRLANIYORDU

Elon Musk'ın Space X şirketi, sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, Starship'in Starbase'deki bir test standında büyük bir anormallik yaşadığını, bu sırada füzenin onuncu uçuş testine hazırlandığı bildirildi.