Suriye'de Amerikan üssü vuruldu: 5 SDG'li terörist öldü

Suriye'nin doğusundaki bir Amerikan üssü vuruldu. Suriye terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'nden beş terörist öldü.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Başkanı Rami Abdel Rahman, Suriye'nin doğusundaki bir Amerikan üssünün insansız hava aracıyla vurulduğunu duyurdu. Rahman, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'deki uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'nden 5 teröristin öldüğünü, yaklaşık 20'sinin ise yaralandığını aktardı.

AFP'nin aktardığına göre, Rahman'ın açıklaması şöyle:

"Suriye'de ABD öncülüğündeki koalisyonun en büyük üssü olan Al-Omar petrol sahasına gece yarısından sonra düzenlenen insansız hava aracı saldırısında SDG özel kuvvetlerinden beş kişi öldü ve yaklaşık 20 kişi yaralandı" dedi.