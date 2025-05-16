Tarihi zirvenin ardından Zelenskiy'den dikkat çeken çıkış! ''Putin korkmasaydı...''

Arnavutluk'ta gerçekleştirilen Avrupa Siyasi Topluluğu'nun 6. Zirvesi'nde konuşma yapan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye'de gerçekleştirilen tarihi zirve hakkında açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabı X'te konuya ilişkin paylaşımda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı,

''Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde konuşma yaptım. Bu hafta savaşı sona erdirmek için gerçek bir şansımız vardı, keşke Putin Türkiye'ye gelmekten korkmasaydı. Tüm kilit meseleleri çözmek üzere kendisiyle doğrudan görüşmeye hazır bir şekilde oradaydım. Hiçbir şeyi kabul etmedi. '' ifadelerinde bulundu.