Trump merak uyandıran açıklamasını yaptı: Bu detay dikkatlerden kaçmadı! Özel koruma...

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Carolina’da Amerikan ordusunun 250. kuruluş yıl dönümünü kutlarken kurşun geçirmez bir camın arkasından konuştu.

ABD Başkanı Trump, Amerikan ordusunun 250. kuruluş yıl dönümü sebebiyle Kuzey Carolina'daki Fort Bragg üssünü ziyaret etti.

KURŞUN GEÇİRMEZ CAMIN ARKASINDAN KONUŞTU

Yaklaşık 50 bin görevli askerin bulunduğu üste askerlere seslenen Trump, kurşun geçirmez bir camın arkasından konuştu.

''ABD BAYRAĞINI YAKANLAR HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMALI''

Trump konuşmasında Los Angeles şehrindeki şiddet olaylarına karışanlara tepki göstererek, "Bunlar diğer ülkelerin bayraklarını gururla taşıyorlar, ancak ABD bayrağını taşımıyorlar. Onu sadece yakıyorlar. ABD bayrağını yakanlar 1 yıl hapis cezasına çarptırılmalı. Bunu gerçekleştirmeye çalışacağız" ifadelerinde bulundu.

''BAŞKOMUTAN OLARAK İZİN VERMEYECEĞİM''

Los Angeles'taki protestoların kabul edilemez olduğunu ifade eden Trump, "Ordumuzun kahraman nesilleri, California'da olduğu gibi ülkemizin işgal ve üçüncü dünya kanunsuzluğu tarafından yok edilmesini izlemek için kanlarını dökmediler. Başkomutan olarak, bunun olmasına izin vermeyeceğim. Asla olmayacak" ifadelerini kullandı.

BİR KEZ DAHA BIDEN'I SUÇLADI

Bir ABD şehrinin "yabancı düşman tarafından işgal edilmesine izin vermeyeceğini" söyleyen Trump, "Bu protestocuların çoğu Biden yönetimi tarafından buraya alındı. Hemen akın ettiler. Hapishanelerden geldiler. Dünyanın dört bir yanındaki hapishanelerden geldiler. Akıl hastanelerinden geldiler. Çete liderleriydiler. Uyuşturucu baronlarıydılar, ülkemize girmelerine izin verildi" suçlamasında bulundu. Los Angeles'ta çok sayıda düzensiz göçmenin bulunduğunu ve bu kişilerin tutuklanması gerektiğini ifade eden Trump, "Los Angeles'ı özgürleştireceğiz" dedi.

''BİZ OLMASAYDIK ŞU ANDA ALMANCA KONUŞUYOR OLURDUNUZ''

Trump ayrıca 1. Dünya Savaşı'na ABD olarak girdikten sonra savaşı Almanya ve Japonya karşısında kazandıklarını ifade ederek, "Savaşın kazananı bizdik. Biz olmasaydık şu anda hepiniz Almanca konuşuyor olurdunuz, belki biraz da Japonca da karışırdı. Ama savaşı biz kazandık" diye konuştu.

Amerikan ordusunun kuruluşunun 250. yıl dönümünü 14 Haziran'da Washington'daki büyük bir geçit töreniyle kutlayacaklarını vurgulayan Trump, bundan sonra bu kutlamalara devam edeceklerini belirtti.

TRUMP'A SUİKAST GİRİŞİMİ

Trump, seçimden önce 13 Temmuz'da Pensilvanya'nın Butler bölgesinde düzenlediği mitingde kürsüden destekçilerine hitap ederken silahlı saldırıya uğramış, mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.

FBI, saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından teşebbüste bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu duyurmuştu.