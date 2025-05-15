Trump'ın son durağı BAE! Görüntüleri gündem oldu: Sosyal medya bu kareleri konuşuyor

ABD Başkanı Donald Trump Körfez Turu'nun son ayağı olan Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. Trump'ı BAE Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayid Al Nahyan görkemli bir törenle karşıladı. Trump, ziyaret kapsamında Abu Dabi'deki Şeyh Zayed Camii'ni ziyaret etti.

ABD Başkanı Donald Trump Orta Doğu turu kapsamında, Katar'dan sonra üçüncü durağı olan Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. Trump, BAE Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayid Al Nahyan ve askeri jetlerden oluşan filo tarafından görkemli bir törenle karşılandı.

Filo lideri, uçağa telsizle haber vererek Başkan Trump'a BAE adına sıcak bir karşılamada bulunarak Başkanlık Havaalanı'na kadar eşlik etme izni istedi.

BAE'NİN SEMBOLÜ ŞEYH ZAYED CAMİİNİ ZİYARET

Trump, Abu Dabi ziyareti kapsamında BAE'nin sembolü olarak nitelendirilen Şeyh Zayed Camii'ni ziyaret etti. ABD Başkanı'nın camiye girerken herkes gibi ayakkabılarını çıkardığı görüntülendi. Camiyi çok beğendiğini ifade eden ABD Başkanı, tur rehberlerine teşekkür etti.

4 GÜNDE 4 TRİLYON DOLARLIK ANLAŞMA

Trump, Doha’da iş dünyası liderleriyle gerçekleştirdiği toplantıda yaptığı açıklamada, Körfez turunun 'rekor' olduğunu vurgulayarak 4 günde 4 trilyon dolara kadar anlaşma sağlayabileceğini ifade etti..

Trump’ın Körfez ülkelerini kapsayan ziyareti, savunma sanayinden enerjiye birçok sektörde milyarlarca dolarlık anlaşmaların zemini olarak değerlendiriliyor.