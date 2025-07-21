Üniversitede tüyler ürperten olay! Öğrencileri yıllarca kan vermeye zorladı: Sebebi ise...

Tayvan’da bir futbol antrenörü, görev yaptığı üniversitedeki 'çeşitli araştırma projeleri' kapsamında öğrencileri kan vermeye zorlayarak, kan vermemeleri halinde akademik kredilerini kaybedeceğini vurguladı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Tüyler ürperten olay, Tayvan’ın başkenti Taipei’de yaşandı. BBC’nin haberine göre, bir üniversitede futbol antrenörü olarak görev yapan Chou Tai-ying, öğrencilerini kan verme konusunda zorladığı iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Tayvanlı siyasetçi Chen Pei-yu’nun olayı 2024 yılında gün yüzüne çıkarmasıyla birlikte yetkililer harekete geçti.

2019’DAN 2024’E KADAR SÜRDÜ

Olayın yaşandığı Ulusal Tayvan Normal Üniversitesi’nde (NTNU) yürütülen iç soruşturma, kan örneği alma uygulamasının 2019 yılında başladığını ve farklı araştırma projeleri için 2024 yılına kadar devam ettiğini ortaya koydu.

14 GÜN BOYUNCA HER GÜN…

Chen Pei-yu’nun ilk iddiasına göre, araştırma projesi, oyunculardan 14 gün boyunca her gün üç kez kan örneği vermelerinin istenmesini öngörüyordu. Buna göre, oyunculardan yıllar boyunca bu projenin bir parçası olmaları da isteniyordu.

ÖĞRENCİLERİ BÖYLE TEHDİT ETMİŞLER

Öte yandan üniversitede yürütülen iç soruşturma, öğrencilerin günde bir kez zorla kan verdiğini, kan vermemeleri halinde akademik kredilerini kaybetmeleri ile tehdit edildiklerini ortaya koydu.

NİYETİ TAKIMA YARDIM ETMEKMİŞ

Olayın gün yüzüne çıkmasının ardından açıklamalarda bulunan Chou Tai-ying, niyetinin takımına yardım etmek olduğunu, çünkü sadece birkaç oyuncusunun olduğunu ve sık sık sakatlandıklarını belirtti. Okul ya da öğrenciler üzerinde oluşturduğu baskı için üzgün olduğunu belirten antrenör, resmi bir özür de diledi.

Üniversite rektörü Wu Cheng-chi de konuya ilişkin yaptığı özür açıklamasında, yaşanan olayı okulun ihmali olarak nitelendirdi ve konunun mercek altına alınacağını kaydetti. Olaya ilişkin başlatılan inceleme sürüyor.