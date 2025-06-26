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Uzmanlar uyardı! Böylesi 50 yılda bir görülüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Uzmanlar uyardı! Böylesi 50 yılda bir görülüyor
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çin'in Guizhou eyaletinde meydana gelen sel sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

Çin'in Guizhou eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar sele yol açtı. Rongjiang ve Congjiang ilçelerini vuran selde yerleşim yerleri sular altında kaldı.

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Araçlar sel sularına kapılırken, yollarda çöktü. Altapıda büyük hasar meydana geldi. Üç nehrin birleştiği yaklaşık 300 bin nüfuslu Rongjiang'da sel felaketi sonucu en az 6 kişi hayatını kaybetti. Sel nedeniyle 80 bin 900 kişi evlerini terk etti. Çinli meteorologlar, böyle bir selin 50 yılda bir yaşanabileceğini belirtti.

BÖLGE SULAR ALTINDA

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir alışveriş merkezinin sular altında kaldığı görüldü. Xiamen-Chengdu Otoyolu'nda ise kısmen çöken bir köprüde kamyon asılı kaldı. Mahsur kalan sürücü ekipler tarafından kurtarıldı.
Sel suları, Liu Nehri kıyısındaki komşu Guangxi eyaletinin kırsal yerleşim yerlerine yayıldı. En çok etkilenen bölge Meilin kasabası oldu. Sel sularının güvenli kabul edilen seviyenin 4 metre üzerine çıktığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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