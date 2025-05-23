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Vahşetin sınırı yok! Görüntülü konuşma esnasında kızını boğarak katletti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Vahşetin sınırı yok! Görüntülü konuşma esnasında kızını boğarak katletti
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD'nin Indianapolis kentinde bir babanın, 5 yaşındaki kızını boğarak öldürdüğü esnada kız arkadaşıyla görüntülü konuştuğu ortaya çıktı.  Katil baba tutuklanırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kan donduran olay ABD'nin Indianapolis kentinde yaşandı. 41 yaşındaki Zachary Arnold beş yaşındaki kızı Zara’yı kız arkadaşıyla görüntülü konuştuğu esnada boğarak öldürdü. Olayın ardından durumu yetkililere bildiren adam, kızının merdivenlerden düştüğünü öne sürdü.

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''TARTIŞMA ESNASINDA KIZIMI BOĞDUM''

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında ifade veren katil baba, kız arkadaşıyla tartıştığı esnada çocuğunu boğarak öfkesini ondan çıkardığını itiraf etti.

Mahkemeye sunulan belgelerde, Arnold’un kızının ağzından köpükler gelirken bu anları zorla kız arkadaşına izlettiği ortaya çıktı.

Kız arkadaşının kendisini çok sinirlendirdiğini vurgulayan adam, onun kendisini bir canavar gibi göstermeye çalıştığını belirtti. Boşandıktan sonra çocuğunun velayetini alan Arnold’ın daha önce de taciz sebebiyle suçlandığı hatırlatıldı.

Vahşetin sınırı yok! Görüntülü konuşma esnasında kızını boğarak katletti - 2. Resim

''HİÇBİR ÇOCUK BÖYLE BİR ŞEY YAŞAMAMALI''

Korkunç cinayete ilişkin açıklamalarda bulunan bir polis memuru, "Beş yaşındaki Zara'nın trajik kaybından dolayı kalbim kırık. Hiçbir çocuk böyle bir zarar görmemeli, özellikle de güvenli olması gereken bir yerde; evlerinde.'' şeklinde konuştu.

Beş yaşındaki çocuğun babaannesi ise oğluna çok kızgın olduğunu vurgulayarak, ''Öfkeliyim. Hayal kırıklığına uğradım çünkü torunum şuan burada olmalıydı'' ifadelerinde bulundu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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