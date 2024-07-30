Yara ya da dikiş izleri nerede? Trump bandajı çıkardı, komplo teorilerini ortaya atıldı

Silahlı saldırı girişiminde kulağından yaralanan Başkan Adayı Donald Trump, bandajları çıkardı. Trump'ın kulağında yara ya da dikiş izinin görülmemesi komplo teorilerine neden oldu.

Trump'ın suikastçısıyla ilgili çarpıcı bilgiler! Saldırı öncesi 'şüpheli' olarak tanımlanmış

Trump'ın suikastçısıyla ilgili çarpıcı bilgiler! Saldırı öncesi 'şüpheli' olarak tanımlanmış

Eski ABD Başkanı ve 5 Kasım'daki seçimlerde de Cumhuriyetçilerin Başkan Adayı olan Donald Trump, 13 Temmuz'da uğradığı suikast girişiminin ardından kulağından yaralanmıştı. Trump, günlerce kulağında dolaştığı bandajı nihayet çıkardı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinde bandajsız fotoğraf veren Trump'ın bu hali komplo teorilerini de ortaya çıkardı.

Fotoğraf karelerinde Trump'ın neredeyse hiç yara almamış olduğu görülüyor. Trump'ın kulağında herhangi bir yara izi ya da kabuklanma bulunmaması da dikkatlerden kaçmadı.

YARA YA DA DİKİŞ İZLERİ NEREDE?

Trump'ın bandajsız görüntülerinin yayınlanmasının ardından sosyal medyada da ilginç yorumlar yapılmaya başlandı.

Federal Soruşturma Bürosu ve FBI'ın Trump'ın kulağında isabet eden kurşunun gerçek bir kurşun olduğunu doğrulamasına rağmen insanlar sosyal medyada benzer soruları soruyor.

Bir X kullanıcısı "Ronny Jackson, kurşunun Trump'ın kulağının 2 cm'lik kısmını kopardığını iddia etmemiş miydi? Dikişler ve yara izleri nerede" ifadelerini kullanırken, başka bir kullanıcı da "Neredeyse kurşun ya da şarapnel bile isabet etmemiş gibi görünüyor" diye konuştu.

Eski Başkan Trump, 13 Temmuz cumartesi günü Pensilvanya'da düzenlenen Cumhuriyetçi Parti mitinginde suikast girişimine uğramış, olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralanmıştı. Saldırıyı düzenleyen 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks da olay yerinde öldürülmüştü.