Yüzlerce göçmen, Meksika'dan ABD sınırına ulaşmak için yürüyüşe geçti

Guatemala sınırından geçerek Meksika'nın güneyindeki Tapachula kentine ulaşan yüzlerce göçmen, önlerindeki 1500 kilometrelik yolu aşıp Amerika Birleşik Devletleri'ne varma hayaliyle yürüyüşe geçti.

Orta ve Güney Amerika'dan gelip Meksika sınırındaki Ciudad Juarez kasabasında toplanan göçmenlerin ABD tarafına yasa dışı geçişleri devam ediyor.

SINIRA DOĞRU YÜRÜYÜŞ BAŞLATTILAR

Texas Ulusal Muhafızları'nın güvenliği artırma ve bireylerin düzensiz geçişlerini önleme çabalarına rağmen onlarca göçmen, Meksika ile ABD arasındaki sınırı geçmeye devam ediyor. Son olarak Meksika'nın Tapachula kentinde bir göçmen kervanı ABD sınırına ulaşmak için ülkenin güneyine doğru ilerledi. Yürüyüş bir yandan da görüntülendi.

JİLETLİ TEL ÇEKTİLER

Orta ve Güney Amerika'dan gelip Meksika sınırındaki Ciudad Juarez kasabasında toplanan göçmenlerin ABD tarafına yasa dışı geçişlerini zorlaştırmak amacıyla, Texas Ulusal Muhafızları tarafından Rio Grande Nehri'nin önüne jiletli teller yerleştirmişti. ABD'li yetkililer, telleri keserek sınırı geçmeye çalışan göçmenlere plastik mermi atarak karşılık vermişti.