Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Instagram Whatsapp Facebook neden çalışmıyor? Instagram çöktü mü, Whatsapp'a ne oldu? Instagram Whatsapp Facebook neden çalışmıyor? Türkiye genelinde bir süredir Instagram çöktü. Whatsapp ve Facebook çalışmıyor. Peki Instagram Whatsapp Facebook neden çalışmıyor? Instagram çöktü mü, Whatsapp'a ne oldu? Son zamanda kullanıcılarına sıkıntılar yaşatan Instagram, Facebook, WhatsApp'ta bugün yine problemler yaşanıyor. Kullanıcılar sayfa yenileme ve paylaşım yapamazken problemin neden kaynaklandığı merak ediliyor.

Facebook Whatsapp Instagram neden çöktü



Instagram, Facebook, WhatsApp'ta problem yaşanırken yetkililer sıkıntının neden kaynaklandığı hakkında henüz bir bilgi geçmedi. Problemin Avrupa ülkelerinde de yaşandığı görülüyor.