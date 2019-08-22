Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muş'taki programlarının ardından Ahlat ilçesine gelen İnce ve Özkaldı, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül ve Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban tarafından karşılandı. Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret eden bakan yardımcıları, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Recai Karahan'dan mezarlıktaki çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Bakan yardımcıları, daha sonra Çarho mevkisindeki 400 dönümlük alana kurulan etkinlik alanını gezdi, "1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı"nda incelemelerde bulundu.



'Ecdat, Anadolu'yu buradan fethetmiş'

İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, gazetecilere yaptığı açıklamada, Malazgirt Zaferi'nin 948'inci yıl dönümünü bu mübarek topraklarda en güzel şekilde kutlayabilmek ve buna hazırlanabilmek için ilçeye geldiklerini söyledi.

Bu toprakların maneviyatının yüksek olduğunu belirten İnce, şunları kaydetti:

"Ecdat, Anadolu'yu buradan fethetmiş. Bu tarihten sonra da Anadolu, tarih boyunca Müslümanların ve Türklerin olmuş. Ebediyete kadar bu devam edecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın 26 Ağustos'ta buraya teşrifleriyle ağırlamak üzere tüm hazırlık çalışmalarımız devam ediyor. Gelinen noktada hiçbir eksiklik olmadan güzel çalışmaların yapıldığına şahitlik ettik. Gençliğimize, gelecek nesillerimize buranın önemini ve tarihini en güzel şekilde aktararak haftayı en güzel şekilde kutlamış olacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Özkaldı da hazırlıkları kontrol etmek ve eksiklikleri gidermek amacıyla ilçeye geldiklerini söyledi.

Özkaldı, "Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla gerçekleşecek 26 Ağustos Malazgirt Zaferi'ni kutlama hazırlıklarını yerinde inceleme fırsatı bulduk. Aynı zamanda Tarım ve Orman Bakanlığı olarak burada yürüttüğümüz çalışmalar var. Onları da görmüş olduk. Önümüzdeki 2-3 günü iyi değerlendirip Sayın Cumhurbaşkanımıza güzel bir hazırlık sunacağız." diye konuştu.