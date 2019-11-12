Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 12 Kasım'da Cumhurbaşkanı danışmanlığına Şeyda Nur Karaoğlu atandı. Resmi Gazete'de yer alan kararın ardından vatandaşlar yeni danışman Karaoğlu hakkındaki detayları merak ediyor. Şeyda Nur Karaoğlu kimdir? Şeyda Nur Karaoğlu kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilen detaylar...

ŞEYDA NUR KARAOĞLU KİMDİR?

Çeşitli bakanlıklarda yapılan atamaların ardından Cumhurbaşkanı Danışmanlığına Şeyda Nur Karaoğlu getirildi. Rize Çayeli'li olan Karaoğlu 2011–2014 yılları arasında Londra Üniversitesi'nde bulundu. Ardından Harvard Üniversitesi, Jean Monnet Fransız Lisesi ve Colombia Üniversitesi'nde eğitim görmüştür. Şeyda Nur Karaoğlu Pazarlama Uzmanı olarak biliniyor. George Washington Üniversitesi'nde 2018 yılında İslamafobi ile alakalı makale kaleme almıştır.