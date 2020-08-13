Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta meydana gelen ve etkileri tüm ülkeyi saran patlama sonrası, Sadakataşı Derneği tarafından başlatılan yardım çalışmaları devam ediyor. Dernek Beyrut’ta ihtiyaç sahibi ailelerin zarar gören evlerinin tadilat ve onarımlarını gerçekleştiriyor.

Sadakataşı ekipleri, partner kuruluşlarla birlikte Beyrut Limanı’na yakın Eşrafiye ve Karantina bölgelerinde patlamadan zarar gören evlerin tadilatlarını ve yenileme çalışmalarını yaparken, ay sonuna kadar 50’nin üzerinde evin tadilatının tamamlanması hedefleniyor.

Acil yardımlar sürüyor

Lübnan’da bulunan Sadakataşı yardım ekipleri Beyrut ve çevre bölgelerde evsiz kalmış 11 binden fazla kişiye sıcak yemek dağıtımı, 10 bin aileye içme suyu, 200 aileye kumanya ve binlerce aileye düzenli ekmek dağıtımı gerçekleştirerek toplamda 55 binden fazla kişiye yardım ulaştırdı.

Bölgenin acil una ihtiyacı var

Acil yardımlarla ilgili açıklama yapan Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal yaptığı açıklamada ‘‘Beyrut’ta patlamanın yaşandığı günden itibaren acil yardım çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Patlamada zarar gören evlerin onarımlarına da diğer taraftan başladık, toplamda 50’nin üzerinde evin tadilatını gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bölgenin acil olarak un, tıbbi malzeme ve ilaca ihtiyacı var. Hayırseverlerimizin yapmış olduğu desteklerle kardeş Lübnan halkının yaralarını sarmaya devam edeceğiz’’ İfadelerini kullandı.

Lübnan’a destek olmak için

Sadakataşı Derneği, “Lübnan’ı Yalnız Bırakma” çağrısıyla başlatmış olduğu yardım kampanyası ile Lübnan’a yardım ulaştırmaya devam edecek.

Siz de Sadakataşı'nın başlatmış olduğu yardım çağrısına destek olmak için LÜBNAN yazıp 2989’a SMS göndererek 10 TL destekte bulunabilir. Banka hesap numaralarına www.sadakatasi.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi için 0216 614 04 61 numaralı telefona ulaşabilirsiniz.