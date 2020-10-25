Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Master Şef KİM Elendi, 25 Ekim Bu Hafta Kim Gitti? 25 Ekim Master Şef'e Veda eden isim kim? MasterChef kıran kırana mücadeleyle bu haftada ekranlarda. Bu akşamki bölümde bu hafta master şefe kimin veda edeceği belli olacak. Potaya giren ilk isimler Esra, Sefa, Berker ve Uğur olmuştu. Dün yayınlanan bölümle potaya girecek olan son iki isim de belli oldu. Bu haftanın master şefte son elenme adayları Tanya ve Emir oldu. İzleyici heyecanla bu hafta master şefe kimin veda edeceğini araştırıyor. Bu sebeple internette Master Şef KİM Elendi, 25 Ekim Bu Hafta Kim Gitti? 25 Ekim Master Şef'e Veda eden isim kim? aramaları oldukça popüler. İşte Master Şef KİM Elendi, 25 Ekim Bu Hafta Kim Gitti? 25 Ekim Master Şef'e Veda eden isim kim? ve daha fazlası huzurlarınızda...

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'nin yayınlanan son bölümünde, kırmızı ve mavi takım "çay saati" için karşı karşıya geldi. Şefler dokunulmazlık oyunu için yarışmacılardan vişneli kek, sosyete mantısı, çilekli tart, ekler, sakallı sandviç, dereotlu poğaça ve çatal menüsünü hazırlamasını istedi.Bir saatlik sürenin ardından şefler kırmızı ve mavi takımın yemeklerinin tadına baktı ve oy çokluğu ile kazanan takım mavi takım oldu. Kırmızı takım ise bireysel dokunulmazlık için yeniden mutfağa girdi.Çay saati menüsünü kaybeden kırmızı takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için mutfağa girdi. Eleme adayı olmamak için mücadele veren kırmızı takım yarışmacıları bu turda Somer Şefin özel tabağı olan Oğlak Rogan Josh yemeğini yapmak için karşı karşıya geldi.Hint mutfağına ait olan yemek için yarışmacılara 45 dakika süre verildi. Sürenin ardından şefler yarışmacıların yaptıkları yemeklerin tadına baktı ve kazanan isim Ebru oldu.