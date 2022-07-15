Türkiye Gazetesi

15 Temmuz hain darbe girişiminin 6’ncı yıl dönümünde TRT Oran Yerleşkesi'nde “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinliği” düzenlendi. Düzenlenen törene TRT Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Albayrak, TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı ve kurum yöneticileri ile çalışanları katıldı. Anma etkinliğinde şehitler için dua edildi, Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi ve o gecenin anısına sala okundu.

TRT Genel Müdürü Sobacı: “Yazdığımız destan bize Allah’tan ihsan, dünyanın geri kalanına ilhamdır”

TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı konuşmasında dünyada yeni bir demokrasi kitabı yazılsa ön sözün Türkiye’nin hakkı olduğunu söyledi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde dünyaya iki sözünün olduğunu belirten Sobacı; “Birincisi, mazlumlara, üzerine hesap kitap yapılan coğrafyalara ve yönetilmesi gereken kitleler olarak görülenlere. Bir ülkeyi vatan yapanlar, onu canından öne koyanlar ve yüreğinde taşıyanlardır. Söz konusu vatan olduğunda ve hainlerin planları evlerinizin kapısına kadar dayandığında birlik olursanız, cesaretle adım atarsanız alt edemeyeceğiniz zorluk yoktur. İkinci sözümüz, FETÖ gibi hain ve kanlı terör örgütlerine ve dünyayı örtük planlarla yönetebileceğini sananlara. İnananlara karşı kim plan hazırlayabilir. Dünya durdukça var olacak bir vatana kim tuzak kurabilir. Korkusuz bir milleti kim boyunduruk altına alabilir. Maddi planların, manevi değerler karşısında tuz buz olmaktan başka şansı yoktur. Yazdığımız destan bize Allah’tan ihsan, dünyanın geri kalanına ilhamdır,” ifadelerini kullandı.

“Başkomutanımız liderliğinde darbecileri o gece bertaraf ederek, hesabı geçe bırakmadık”

Darbecileri 15 Temmuz gecesi bertaraf ederek hesabı geçe bırakmadıklarını söyleyen Sobacı; “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkomutan olarak 15 Temmuz gecesi milletini meydanlara çağırdıktan hemen sonra sözlerine şunları eklemiştir; ‘Ben kesinlikle bu darbecilerin başarılı olacağına inanmıyorum. Tarih boyunca darbeciler başarılı olamamışlardır, er veya geç onlar yok olmuşlardır’ Çok şükür ki bizler Başkomutanımız liderliğinde darbecileri o gece bertaraf ederek, hesabı geçe bırakmadık. Salalarla gelen sabah, selamet oldu,” dedi.

FETÖ'nün karanlık yüzüne karşı verilen mücadelenin altını çizen Sobacı; "Bu mücadeleyi her platformda anlatacağız. FETÖ hainleri ile birlikte tüm terör örgütlerini, destekçilerini ve kirli planlarını yapımlarımızda, yayınlarımızda ve tüm organizasyonlarımızda deşifre etmeyi sürdüreceğiz. Bu bizim ‘Allah yolunda öldürülenler için ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler, fakat siz bilemezsiniz’ ayetine mazhar olmuş şehitlerimize borcumuzdur. Bu bizim vatanımıza ve milletimize borcumuzdur,” açıklamalarında bulundu.

TRT Oran Yerleşkesi'ndeki anma töreninde bu akşam saat 20.00’de TRT 1’de ekranlara gelecek olan FETÖ'nün ihanet çemberinin anlatıldığı “Orduya, Devlete, Millete KUMPAS” belgeselinin ilk bölümü de gösterildi. Tören sonrası 15 Temmuz Gazisi TRT çalışanlarına Türk bayrağı ve Kur’an-ı Kerim hediye edildi.