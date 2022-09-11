Türkiye Gazetesi

Trabzon’un Araklı ilçesine bağlı Çukurçayı mahallesinde 60 yaşındaki İsmail Yılmaz yemek yerken fenalaşarak yere düştü. Kuzenin kalp krizi geçirdiğini gören 57 yaşındaki amcasının oğlu Hüsnü Yılmaz’ın yardımıyla ambulansa ulaştırılmak için yola çıktı.

HASTANEYE YETİŞTİRİRKEN KALP KRİZİ GEÇİRDİ

İsmail Yılmaz’ı mahalleye gelen ambulansa yetiştiren Hüsnü Yılmaz, bu sırada aracını yol kenarına çektiği sırada aniden fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Hüsnü Yılmaz ve kuzeni birlikte kaldırıldıkları Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybettiler.

İKİ KUZEN BİRLİKTE TOPRAĞA VERİLDİ

Hüsnü Yılmaz ve İsmail Yılmaz’ın yarın ikindi namazı sonrasında ilçenin Çukurçayır mahallesinde toprağa verilecekleri öğrenildi. İsmail Yılmaz’ın 2, Hüsnü Yılmaz’ın ise 5 çocuğu olduğu öğrenildi.

Kalp krizi geçiren kuzenini hastaneye yetiştirmeye çalışırken kalp krizi geçirdi Trabzon’da kalp krizi geçiren kuzenini hastaneye yetiştirmeye çalışırken kalp krizi geçiren adam kuzeniyle birlikte kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.