Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖSYM Başkanlığı tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) dün gerçekleştirildi. 2 milyon 515 bin 91 adayın başvurduğu imtihan, saat 10.15’te başladı. TYT’de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde 20, temel matematik testinde 40, fen bilimleri testinde 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltildi. Adaylar soruları 135 dakika içerisinde cevaplamaya çalıştı. YKS’nin diğer oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) ise bugün saat 10.15’te başlayacak. Bu sınav 180 dakika sürecek. Ardından saat 15.45’te de Yabancı Dil Testi yapılacak. Sonuçlar 18 Temmuz’da açıklanacak. Öte yandan adaylar, paragrafların uzunluğundan şikâyet etti. Zaman sıkıntısı yaşadığını söyleyen Zeynep Koç “Sınavım çok kötü geçti. Aslında çok iyi hazırlandım. Türkçe’de çok zorlandım ve çok zamanımı aldı. Normalde herkes iki şık arasında kalır ama ben Türkçede dört şık arasında kaldım. Zaman çok zorladı keşke 1 saatimiz daha olsaydı” şeklinde konuştu. Doğa Koleji Akademik Direktörü Dr. Sanem Bülbül Hüner ise, şunları söyledi: Özellikle matematik ve Türkçe soruları zorluk düzeyi açısından belirleyiciydi. Matematikte sorularında adayların süre problemi yaşayacakları sorular mevcuttu. Türkçe’de ise çeldiriciler arasındaki farklılıkların az olması öğrencilerin zorlanmasına sebep oldu. Doğru cevaba ulaşmak için daha fazla zaman harcamak zorunda olan öğrenciler, süre yönetiminde zorlandı.

ANNE İÇERİDE ÇOCUK DIŞARIDA

Ankara’da oturan 45 yaşındaki Ayşe Akbuga, Keçiören’de sınava girdi. Kadını, dışarıda en küçük oğlu Yılmaz Özcan Akbuga bekledi. Annesinin adalet bölümü istediğini belirten oğul Akbuga “İkide bir kurslara gidiyordu. Evde tek başıma kalıyordum. Biraz zorluk çektim ama onun ders çalışmasını beni olumlu yönde etkiledi. Altıncı sınıfa geçtim ve bu zamana kadar hep takdir belgesi aldım” dedi.

SINAVKOLİK

Samsun’un Bafra ilçesinde yaşayan Âdem Topçuoğlu (57), 1980 yılında liseden mezun oldu. İlk defa üniversite sınavına o yıl giren Topçuoğlu, bunu bir alışkanlık hâline getirdi. Topçuoğlu, o tarihten bu yana tam 38 defa sınava girdi. Hayatında sadece bir kere sınavı kaçırdı; o da askerde olduğu zaman. İşletme, kamu yönetimi, turizm otelcilik ve otobüs işletmeciliğini bitiren emekli öğretmen “Şu an ilahiyat ön lisans okuyorum. İkinci sınıfa geçtim. Bundan sonra okumayacağım” dedi.

SINAVDA KALP KRİZİ GEÇİRİP ÖLDÜ

Dünkü sınavda kalp krizi geçiren bir aday kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, 100. Yıl İmam Hatip Ortaokul'nda sınava giren 24 yaşındaki Sercan Bolat kalp krizi geçirerek yere düştü. Başını yere vuran Bolat görevliler tarafından çağrılan ambulans ile Lokman Hekim Hastanesi'ne kaldırıldı. Bolat, kaldırıdığı hastanede hayatını kaybetti. Bolat'ın evli ve 20 günlük çocuğu olduğu öğrenildi.

75 YAŞINDA ADAY

Konya’nın Sarayönü ilçesinde solucan gübresi üretimi yapan 75 yaşındaki Hasan Bektaş, çiftliğinde ziraat mühendisi çalıştırmak yerine kendisi bu bölüme okuma kararı aldı. Yaşlı adam, bunun için dün üniversite sınavına girdi. Liseden 50 yıl önce mezun olduğunu belirten Bektaş “İnşallah kazanırım” diye konuştu. İbrahim Yetkin İHA