Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

İlk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme süreci devam edecek. Bu kapsamda 29 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde yerleştirmeye esas birinci nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları 5 Ağustos’ta açıklanacak. Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları 5-8 Ağustos’ta yapılabilecek. Birinci yerleştirme sonuçlarına göre, merkezî sınavla öğrenci alan fen, sosyal bilimler ve Anadolu liseleri yüzde 100 dolarken Anadolu imam hatip liselerinin doluluk oranı yüzde 99,9 oldu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin meslek liselerine desteği sonrası gözle görülür bir artış var. İmtihanla öğrenci alan mesleki ve teknik Anadolu liselerinin geçen yıl yüzde 74 olan doluluk oranı, bu sene yüzde 98’e yükseldi. İmtihansız yerleştirmenin birinci adımında öğrencilerin yüzde 91’i ilk üç tercihinden birine yerleşti. Öğrencilerin öncelikli tercihleri hâline gelen mesleki ve teknik Anadolu liselerine bu yıl ilk defa yüzde 1’lik dilimden öğrenci alındı.